Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- Los conjuntos de San Carlos y las Élites de Yamasá triunfaron en la jornada del domingo de la etapa regular del XII Torneo Nacional de Baloncesto Superior Interclubes Femenino por la “No Violencia de Género”.

En el certamen compiten 11 equipos, divididos en dos grupos: A y B, tiene en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia”, y lo organiza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), que preside el profesor Roberto Ramírez.

San Carlos (3-2) aplastó 119-39 a las Dinámicas de Los Alcarrizos (0-5), en el partido del grupo A disputado en el polideportivo sancarleño con dobles-dobles de 32 puntos, 10 rebotes y siete asistencias de Audrys Castro, y 25 más 13 capturas de Arisleydi Tolentino.

También se destacó Gloribel Rodríguez con 28 puntos, siete rebotes y seis asistencias, Anaís Villanueva un doble-doble de 16 encestes con 18 atrapadas, y Yokaira Ramírez 12.

Por las Dinámicas, Yuli Luna marcó 17 puntos y Yeimi Carmona aportó nueve tantos.

Marte guía a las Élites

Fátima Marte completó cifras dobles con 30 puntos y 10 capturas de balón para comandar la victoria, y extender el invicto a 3-0, de las Élites de Yamasá 87-63 sobre las Cañeras de La Romana (0-4), en un choque escenificado en el Eleoncio Mercedes, en el grupo B.

A Marte le respaldó María De la Cruz con 21 encestes más nueve rebotes, Leslye Rivera ocho dígitos con nueve capturas, Yohalin Bautista ocho y Karla Aquino siete y 12 rebotes.

Por las caídas Cañeras, Emmy Matos ligó 16 puntos con 13 rebotes, y Ruth Lovera 16.

La justa cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), que dirige Alberto Rodríguez; el Ministerio de Deportes y su titular Kelvin Cruz, y la empresa Seaboard “Energía Limpia”, en la justa en honor a la “No Violencia de Género”.

Juego del martes

La justa sigue este martes con un partido, a partir de las 4:00 de la tarde, las Dinámicas contra las Pioneras de Maimón, en el polideportivo del municipio de Los Alcarrizos.