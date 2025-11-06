San Carlos reacciona con furia y le empareja al Rafael Barias la serie semifinal A del TBS Distrito 2025

Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- El club San Carlos reaccionó con furia la noche del miércoles para sacarle el triunfo 82-73 al combinado de Rafael Barias y emparejarle la serie semifinal A del 49 TBS Distrito 2025.

El martes, los verdiamarillos sucumbieron ante El Barias, 80-76, y al salir triunfante en el segundo choque de esta ronda semifinalista A, pactada a un 5-3, provoca un empate 1-1.

Eddy Polanco anotó 20 puntos, atrapó cinco rebotes y repartió siete asistencias, Juan Guerrero marcó 18 tantos con 10 capturas de balón con los que completó un doble-doble y Luis Montero tuvo 18 encestes con los que encendieron los motores ofensivos sancarleños.

El refuerzo norteamericano Tyran De Lattibeaudiere anotó 10 unidades y nueve rebotes.

Por los barianos, Eusebio Suero anotó 20 puntos con siete rebotes, el refuerzo sancristobalense Jonathan Araujo logró 15 tantos y tomó cinco balones, el refuerzo norteamericano James Montgomery tuvo cifras dobles de 14 dígitos y 15 rebotes y Bryan Ramírez aportó 11.

La sede oficial del TBS Distrito 2025 es el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El ganador de esta etapa semifinal A se medirá al que domine la serie B que disputan los clubes Mauricio Báez y San Lázaro, en una serie final al mejor de un 7-4.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

Partidos del viernes

La ronda semifinal del TBS Distrito dará continuidad este viernes con su tercera jornada de acción, a partir de las 7:00 de la noche, con el choque de la serie B entre San Lázaro y Mauricio Báez.

A las 9:00, será el enfrentamiento de la serie B entre San Carlos y Rafael Barias.