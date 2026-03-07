San Luis objeta aprobación de uso de suelo para cementerio y acusa al Ayuntamiento de SDE de injerencia territorial

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– La Junta Municipal de San Luis presentó una objeción administrativa contra la aprobación del uso de suelo para el proyecto denominado “Parque Cementerio Jardines del Recuerdo”, al considerar que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este estaría incurriendo en una injerencia territorial en un área que, según afirma, pertenece a su jurisdicción.

En un documento oficial, la alcaldía del Distrito Municipal de San Luis informó que elevó la objeción ante el Consejo de Regidores de Santo Domingo Este, alegando que el proyecto pretende desarrollarse en terrenos ubicados dentro del Distrito Municipal de San Luis, conforme a lo establecido en la Ley 125-04.

La institución también señala que el proyecto no habría cumplido con los procedimientos administrativos correspondientes, incluyendo requisitos técnicos, legales y procesos de consulta pública exigidos por las normativas que regulan el ordenamiento territorial y la gestión municipal.

Asimismo, la Junta Municipal sostiene que la aprobación del uso de suelo en esa zona es competencia exclusiva de la Alcaldía del Distrito Municipal de San Luis, por lo que cuestiona que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este haya intervenido en el proceso.

El documento está firmado por la alcaldesa Wendy Noribel Cepeda, quien reiteró la disposición de la institución de colaborar con las autoridades correspondientes para garantizar el respeto a las leyes y a los procedimientos municipales.

“Reiteramos nuestra disposición institucional de colaborar en todo lo necesario para garantizar el respeto a las leyes y procedimientos municipales”, concluye el comunicado.