SDE ocupa el lugar 52 del ranking municipal; el fantasioso rendimiento de cuentas de Manuel Jiménez

Por Juan López

El ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), justo al cumplir el 2do. año de la gestión del alcalde Manuel Jiménez, ha estado descendiendo tan estrepitosamente en el ranking municipal; ya que del lugar 12, en abril del 2020, ha bajado a ocupar el lugar 52, en que se encuentra en abril de 2022, como consecuencia directa de las comprobadas malas prácticas municipales.

Sin embargo, el pasado viernes 22, en el programa de TV “El Despertador”, muy sorprendidos escuchamos al alcalde Jiménez afirmar, sin ruborizarse, que “según la medición del ranking municipal estamos dentro de los primeros 10 ayuntamientos mejores administrados del país de 158.” ¡Totalmente Falso!

Con esa distorsión de la realidad municipal, subestimando la inteligencia de los Regidores del ASDE y burlándose de las expectativas de los habitantes de SDE, este domingo 24 de abril, el alcalde Jiménez hizo un fantasioso y huero rendimiento de cuentas, plagado de muchas promesas, de proyectos que ejecuta el gobierno central, carente de transparencia y de datos específicos de obras realizadas. Tampoco justificó los millonarios gastos que se efectuaron durante el período abril 2021-abril 2022, como ordena la Ley No. 176-07.

Por amnesia o conveniencia, el alcalde Jiménez no explicó las razones por las que todavía, a los dos años de su gestión, las calles de SDE siguen llenas de basura, por qué no pudo presentar una obra de infraestructura importante de su gestión y la razón por la que no ha cumplido con los procesos de elaboración y ejecución del presupuesto participativo municipal.

En su vacuo rendimiento de cuentas, el alcalde Jiménez no explicó la razón por la cual, en este período, se dispuso hasta de 40 % en pago de nóminas, cuando la Ley 176-07 (Art. 21) dispone que en la ejecución presupuestaria solo puede asignar hasta 25 % en nóminas, ni se les escuchó explicar la forma en que se aplicó el 4 % destinado a educación, género y salud. ¡De esas cosas, ni pío!

Nadie escuchó al alcalde Jiménez explicar, en su insípido rendimiento de cuentas, las verdaderas razones por las que la mayoría de los habitantes de SDE llenan los medios de comunicación y redes sociales con diferentes denuncias por las deficiencias en los servicios que el ASDE debe ofrecer.

El alcalde Jiménez no se atrevió a explicar las causas que obligaron al gobierno nacional a intervenir directamente al municipio, asumiendo funciones del ASDE en dos ocasiones.

Entonces, por qué el alcalde Jiménez fue capaz de mentir, tan descaradamente, con su autovaloración, ubicando al ASDE entre los 10 mejores ayuntamientos del país y en el lugar 8 del SISMAP, cuando la verdad es que el ASDE, por las malas prácticas municipales de la actual gestión, que hoy, en el día nacional de los ayuntamientos, con una pobrísima puntuación, está ocupando el lugar No. 52 en el ranking municipal, ¡Ahora mismo se puede comprobar entrando al portal del SISMAP municipal!