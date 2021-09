Se filtran imágenes del “diseño” del nuevo mercado de Los Mina… ¡Aunque ni siquiera el estudio de suelo ha sido licitado!

Por Robert Vargas

Ciudad Oriental ha tenido acceso a varias imágenes del supuesto diseño “definitivo” del mercado de Los Mina, que Manuel Jiménez planea sea construido en la avenida Venezuela, y del cual no se tienen a manos ni siquiera los estudios de suelo, ni los planos técnicos por la sencilla razón de que aún no han sido licitados.

Según las fuentes que entregaron a Ciudad Oriental varias capturas de pantalla y un clip de vídeo en los que se ve la maqueta del diseño de la obra habría sido mostrado a distintos empresarios y comerciantes por la Alcaldía de Santo Domingo Este desde el pasado mes de mayo.

Durante las demostraciones, los técnicos habrían hablado sobre las presuntas bondades del nuevo mercado, sus características arquitectónicas, la cantidad de locales que tendría, los “cuartos fríos”, y, entre otras cosas, la forma en que serían dispuestos los desechos sólidos y aguas residuales del complejo.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que ya Manuel Jiménez estaría presentando “la maqueta” de la obra, cuando todavía el proceso de licitación está en curso y ni siquiera ha sido adjudicado a ninguna empresa o persona física, según muestra el portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones.

Ciudad Oriental ha consultado con expertos y estos han explicado que es “imposible elaborar la maqueta de una obra, sin que antes sean hechos los estudios de suelo que correspondan”.

En el el portal de la Dirección de Compras y Contrataciones se muestra el procedimiento abierto por el ASDE con la identificación “ASDE-DAF-CM-2021-0091”, fechado al día dos de septiembre del año 2021.

Este explica de manera precisa y directa que se trata de la:

“Solicitud de elaboración de planos técnicos y evaluación de suelo en los terrenos destinados a la construcción del nuevo mercado de Los Mina.” Procedimiento ASDE-DAF-CM-2021-0091 Ayuntamiento de Santo Domingo Este

Clic en la imagen para ampliarla

Por tanto, parece ilógico que, desde hace varios meses, la Alcaldía de SDE le esté mostrando a los distintos sectores la presunta “maqueta” de un diseño de una obra que aún no ha sido licitada ni adjudicada.

Una búsqueda más detallada en el portal de Contrataciones Públicas muestra, además que, hasta el día 22 de septiembre, ninguna empresa había presentado alguna propuesta; que no habían sido abiertos los sobres con las posibles ofertas; no se encontraron análisis de ningún tipo; no había sido adjudicada, y tampoco existían contratos.

Lo único que sí consta son algunos documentos que debe publicar el ASDE, tales como: una certificación de fondos; una ficha técnica y los requerimientos. Más nada.

Aparte de esto lo único que se muestra es las dudas de un posible oferente quien se expresa en los términos siguientes:

“Saludos,

En la ficha tecnica del poceso detallan los planos tecnicos a entregar: Arquitectonico, estructural, etc. pero no habla del diseño del mercado.

– Existe una propuesta de diseño a la cual se le deben hacer dichos planos? o el proceso abarca el diseño de un nuevo mercado con sus planos tecnicos, ademas del estudio de suelo.

– Si incluye diseño, cuantos M2 tiene el terreno a diseñar?, Cantidad de puestos de venta, areas principales, cantidad de parqueos, etc.

– Cual es la forma de pago?

– Los requisitos a presentar solo son los mencionados: Registro de proveedores y Certificacion de DGII?

Ciudad Oriental buscó y no encontró las posibles respuestas del Comité de Compras y Contrataciones del ASDE a estas inquietudes del potencial oferente.

Por tanto, si ni siquiera ha sido adjudicada la licitación de “Solicitud de elaboración de planos técnicos y evaluación de suelo en los terrenos destinados a la construcción del nuevo mercado de Los Mina”, ¿Cómo es posible que la alcaldía le muestre a distintos sectores desde hace varios meses el diseño de la obra?

¿Hay un maco?

Preguntando sobre esta extraña situación a un ejecutivo de una empresa acostumbrada a participar en procesos de compras, este nos dijo que:

-“Si no han sido publicadas las ofertas, no hay adjudicaciones ni se han cumplido con todos los procesos de ley, entonces esa licitación debería ser declarada desierta”.

Otro aqregó que no se descarta la posibilidad de que “la publicación de la licitación lo hicieran como una simple formalidad, pero ya el “asunto” es posible que lo tengan resuelto de otra manera, saltándose todos los procedimientos que manda la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.