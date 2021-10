Se populariza en la red el hashtag «#DictaduraSanitariaRD»

Por Robert Vargas

Dos días antes de que entren en vigor las medidas discriminatorias contra las personas que no se han vacunado contra la Covid-19, en las redes sociales se ha popularizado el hashtag «#DictaduraSanitariaRD».

Desde el lunes 18 de octubre, por disposición gubernamental, se obligará a las empresas privadas, las escuelas y a todas las instituciones estatales requerir a los usuarios de sus servicios la presentación de una tarjeta de vacunación o una prueba reciente que certifique se han realizado pruebas PCR.

Desde ya, varias cadenas comerciales han advertido a sus clientes que les requerirán la tarjeta de vacunación.

En el mismo sentido se han pronunciado los bancos comerciales.

Como consecuencia, la disposición oficial ha sido considerada «dictatorial» y discriminatoria contra los no vacunados.

Sin embargo, un sector de la población la aplaude.

Los promotores en las redes sociales del hashtag «#DictaduraSanitariaRD» denuncian que el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno propician la instalación de una supuesta dictatura.

En varios «memes» el presidente Abinader es comparado con Hitler.

Llama la atención que el gobierno pretende obligarlos a presentar la tarjeta de vacunación con al menos dos dosis de la vacuna anti covid, pero los turistas extranjeros que visitan el país caribeño están exentos de cumplir ese requerimiento oficial.

En el contexto de esta situación, inédita en el país, el presidente Abinader se propone dar este domingo una rueda de prensa en el Palacio Nacional junto al Director General de la Policía Nacional.

No está claro si se referirán al tema que mantiene crispados los ánimos en un amplio sector de la población.

Se trata de la primera vez en la historia democrática del país que un gobierno es tachado de «dictador» cuando apenas tiene poco más de un año en ejercicio.

Los que mueren con la 1ra dosis, es porque no se pusieron la 2da, los que mueren con 2da es porque no se pusieron la 3ra, los que mueren con 3ra es porque no se pusieron la 4ta y los que mueren con 4ta es porque no se pusieron la 5ta etc. etc🙄#DictaduraSanitariaRD

Entendieron? https://t.co/H9SmmEOVei

— Frente Patriotico (@FlordeICaribe) October 16, 2021