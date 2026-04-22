Sector Externo de Francisco Javier García fortalece estructuras en la Circunscripción No. 3 con creación de intermedios

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Santo Domingo Este.– La Dirección del Sector Externo de la Circunscripción No. 3 de la campaña del pre-candidato Francisco Javier García puso en marcha un amplio plan de fortalecimiento institucional orientado a la creación de estructuras internas de intermedios, cuyos militantes tendrán la responsabilidad de acudir a las urnas en octubre de 2026 para votar y defender el sufragio que llevará al dirigente peledeísta a convertirse en el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana.

El director del Sector Externo, Lic. Eduardo Decena, informó que la meta trazada es conformar al menos diez intermedios en los principales bloques de la circunscripción, como parte de la estrategia organizativa que busca consolidar el respaldo a la candidatura presidencial de Francisco Javier García.

Decena destacó que ya han sido juramentados seis intermedios en el bloque de Mendoza, encabezados por reconocidos dirigentes comunitarios y políticos:

* Eduardo Decena – Escuela San José de Mendoza

* Shanella Decena – San José de Mendoza

* Valentín Luis – Escuela San José de Mendoza

* Rossy Montero – Club San José de Mendoza

* Odette Decena – Multiuso Brisa del Edén

* Penelope Santana – Escuela Los Alifonsos

El dirigente político aseguró que estas acciones forman parte del trabajo territorial que se desarrolla para garantizar una estructura sólida, organizada y preparada de cara al proceso interno del partido en octubre de 2026.

“Estamos construyendo una maquinaria política cercana a la gente, comprometida con el triunfo de Francisco Javier García y con el regreso del PLD al poder en 2028”, expresó Eduardo Decena.