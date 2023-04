Segunda jornada GL deja como ganadores a Rockies, Houston, Marlins ,DBacks y Guardians

Por: León Felipe Rodríguez

Santo Domingo, RD- La segunda jornada del Béisbol de las Grandes ligas dejó como ganadores a los equipos Rockies de Colorado frente a los Padres de San Diego con pizarra de 4 vueltas por 1, mientras que los Atros de Houston derrotaron a los White Sox, 6 carreras por 3.

En otro partido, los Marlins de la Florida derrotaron a los Mets de New York , 2 por una rayitas.; Los DiamondBack vencieron 2 por 1 a los Dodgers; los Guardians hicieron historia de triunfo sobre los Marineros 9 vueltas por 4.

JUEGOS SABADO 1 DE ABRIL

White Vs Houston. 2:10Pm

Toronto Vs STL 2:15, Pm

ML Vs CHC, 2:20Pm

PHI Vs Texas, 4:05Pm

ATL Vs WSH, 4:05

SF Vs NYY, 4:05Pm

LAA Vs OAK, 4:07Pm

BALTIMORE Vs BOSTON: 4:10Pm

PIT Vs CIN, 4:10Pm

DET Vs TB:

MIN Vs KC, 4:10 Pm

NYM Vs MIA:410

COL Vs SD, 8:40Pm

AZ Vs LAD, 9:10Pm

CLE Vs SEA 9:40 Pm