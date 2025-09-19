Seminario internacional en la UASD aborda los desafíos de las nuevas derechas en la región

Fuente externa

Santo Domingo. – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), junto a la Universidad del País Vasco (EHU), celebró el seminario internacional “Las Nuevas Derechas en Latinoamérica: fundamentos y desafíos”, en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

El encuentro reunió a académicos de América Latina y Europa, quienes presentaron estudios sobre el auge de los nuevos movimientos políticos de derecha y su impacto social y cultural. La vicerrectora de Extensión de la UASD, Rosalía Sosa Pérez, inauguró el evento, destacando la importancia de analizar los cambios ideológicos que atraviesa la región.

Entre las ponencias, se destacaron investigaciones sobre República Dominicana, Puerto Rico, México, El Salvador y Chile. La jornada concluyó con un debate sobre medios digitales, discursos de exclusión y nuevos liderazgos conservadores, coordinado por el catedrático español Esteban Anchústegui Igartua.

En paralelo, el Grupo de Investigación sobre las Nuevas Derechas en América Latina avanzó en la planificación de dos publicaciones colectivas, que serán coordinadas por la profesora Lizbeth Rivera Morales (Universidad de Puerto Rico) y el doctorando Noé Alejo Romero Luquín (Universidad del País Vasco). La UASD resaltó que estas iniciativas representan un hito para el estudio crítico y comparado de los movimientos de derecha en la región.