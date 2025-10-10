Senado aprueba a unanimidad y en primera lectura Código Procesal Penal de la República Dominicana

Por Adalgisa Sánchez.

Santo Domingo. El Senado de la República aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley de modificación al Código Procesal Penal de la República Dominicana, presentado por los senadores Omar Fernández, Félix Bautista, Cristóbal Venerado Castillo y Antonio Taveras Guzmán, con la profundidad de estas reformas el país cuenta con una nueva ley, que entrará en vigencia a partir del mes de diciembre del 2025.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, Antonio Taveras Guzmán, presentó al Pleno senatorial un informe favorable de la pieza, y solicitó que la misma sea incluida en los trabajos de la presente sesión.

Esta reforma del Código Procesal Penal, consta de 473 artículos leídos y aprobados íntegramente por los 20 senadores presentes, responden a la ley de modernización de la justicia, la cual busca mayor celeridad, transparencia y eficiencia de los procesos, estableciendo un sistema de definición de roles entre sus actores, con el fin de garantizar derechos fundamentales y el debido proceso judicial.

Las referidas iniciativas tienen la finalidad de modificar varios artículos de la Ley 76-02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana y la Ley 10-15, así como la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC) núm. TC/0765/24, mediante la cual declaró la necesidad de reformar este dispositivo legislativo.

Según el dictamen del TC, resulta necesario tomar en cuenta las recomendaciones hechas por esa alta corte para que se elabore una nueva normativa que retome la reforma procesal penal, subsanando los defectos que pudieron haberse cometido en la anterior, y aprobándola en los términos y condiciones establecidos por la indicada sentencia.

De igual manera, la comisión tomó en consideración las recomendaciones realizadas por los actores del Poder Judicial, Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, Defensoría Pública y los propios legisladores.

El Pleno del Senado, dejó sobre la mesa el proyecto de ley orgánica que modifica la Ley 16-92, que aprueba el Código de Trabajo, iniciativa presentada por los senadores Manuel Rodríguez, Cristóbal Venerado Castillo, Julito Fulcar, María Mercedes Ortiz, Johnson Encarnación Díaz y Secundino Velázquez.

Comisión Especial

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, designó este jueves a los miembros de las Comisión Bicameral que tendrán a su cargo analizar y estudiar el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2026.

Esta comisión será integrada por los miembros de la Comisión Permanente de Prepuesto del Senado, presidida por el senador Pedro Antonio Tineo, que será vicepresidente en esta ocasión, y los senadores Aracelis Villanueva Figueroa, Andrés Guillermo Lama, Santiago José Zorrilla, Bernardo Alemán Rodríguez, Lía Ynocencia Díaz de Díaz, María Mercedes Ortiz, Eduard Alexis Espiritusanto, Félix Bautista, Julito Fulcar Encarnación y Alexis Victoria Yeb.

En primera lectura el Senado aprobó el proyecto de ley de Vacuna de la República Dominicana, la pieza legislativa fue presentada por los senadores Lía Ynocencia Díaz de Díaz, Daniel Enrique Rivera, Jonhson Encarnación y Ginnette Bournigal de Jiménez.

Esta normativa, tiene la finalidad de garantizar la protección adecuada de la población contra enfermedades prevenibles por vacunación, a través de la regulación y promoción de mecanismos que garanticen, en todas las instituciones públicas y privadas del sistema nacional de salud, la adquisición de vacunas, sus insumos y equipos asociados, su abastecimiento, disponibilidad, distribución, adecuada conservación, prescripción y aplicación de las mismas.

En segunda lectura, también se aprobó el proyecto de ley que declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana La Hermandad de los Toreros de la Virgen de La Altagracia, la tradición de los toros de la Virgen y la ruta de peregrinación desde Bayaguana hasta la Basílica de Higüey, propuesta legislativa de los senadores Rafael Barón Duluc, Aracelis Villanueva, Eduard Alexis Espíritusanto, Santiago José Zorrilla, Cristóbal Venerado y Pedro Tineo.

Resolución

Los senadores conocieron varias resoluciones entre ellas la que solicita al ministro de Educación, Luis Miguel Decamps García-Mella, la implementación en el Sistema Educativo Dominicano, de programas y contenidos sobre el fomento de la Cultura de Paz, propuesta del senador Félix Bautista Rosario. Así como la resolución que reconoce a monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio por su trayectoria de servicios y aportes a la sociedad, iniciativa del senador Rafael Barón Duluc.

También, se aprobó, la resolución que reconoce al Instituto Politécnico Loyola de la provincia San Cristóbal, por sus valiosos aportes a la educación, la innovación y el desarrollo social y económico de la República Dominicana, iniciativa del senador Gustavo Lara Salazar.

De igual forma, fue aprobada la resolución que solicita al ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, ordenar la instalación de puntos GOB en la provincia de Bahoruco, como herramienta que simplifique y facilite el acceso de la población a los servicios gubernamentales, impulse el bienestar social y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, iniciativa presentada por el senador Andrés Guillermo Lama.

En los amplios trabajos de este jueves los senadores también sancionaron en única lectura la ratificación de los nombramientos diplomáticos de Tony Raful Tejada, como embajador ante el Principado de Andora, con sede en el Reino de España y el del diplomático Manuel Antonio Duran Pilarte como representante permanente ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos con sede en Jamaica.