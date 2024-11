Fuente Externa

SANTO DOMINGO. — El Senado de la República reconoció este miércoles al medallista Olímpico Yunior Alcántara Reyes, por haber conquistado la medalla de bronce en la disciplina de boxeo en los 51 kilogramos, en los pasados Juegos Olímpicos de París, Francia 2024.

El acto de reconocimiento fue encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien describió al boxeador como un orgullo de toda la familia dominicana, incentivando la práctica deportiva en el ámbito nacional, enalteciendo el nombre de la República Dominicana en escenarios nacionales e internacionales.

«Yunior, para nosotros es un privilegio reconocerte, porque eres un atleta joven con un deporte muy desafiante, una disciplina que necesita mucho coraje y mucho valor para enfrentarlo y aun así decidir ser un boxeador. Eres un ejemplo para la juventud. Gracias por poner tan en alto el nombre de la República Dominicana», expresó de los Santos.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del senador Rafael Barón Duluc, representante de la provincia La Altagracia, proponente de la resolución, quien se refirió al atleta Yunior Alcántara Reyes como un símbolo de lo que significa luchar por los sueños con integridad, sacrificio y pasión.

«Desde sus primeros pasos en el deporte Yunior, Alcántara Reyes demostró que su voluntad no tenía límites, con cada golpe en el ring, con cada sacrificio, con cada entrenamiento, se fue acercando a lo que significa un logro histórico para nuestra nación. Alcántara no solo ganó una medalla; él nos regaló a todos un ejemplo de lucha incansable de compromiso para su país y orgullo para todos los dominicanos», resaltó Barón.

El homenajeado, Yunior Alcántara Reyes, agradeció al Senado de la República por valorar a su corta edad, su trayectoria y desempeño en los Juegos Olímpicos de París 2024. «Me siento feliz y emocionado por tan valioso reconocimiento; esto en verdad me llena de orgullo, y me motiva a seguir haciendo aportes a mi país, a mi familia y en favor de la comunidad, que me vio crecer», sostuvo Alcántara.

El reconocimiento aprobado por el Pleno del Senado fue entregado al medallista Olímpico por el presidente del Senado Ricardo de los Santos, Rafael Barón Duluc (La Altagracia); Franklin Romero (Duarte), Dagoberto Rodríguez Adames (Independencia); Odalis Rafael Rodríguez (Valverde) y Cristóbal Venerado Castillo (Hato Mayor).

En unos de los considerandos la resolución, destaca la trayectoria del atleta, Alcántara, quien, desde sus inicios en el boxeo, ha demostrado poseer un gran talento, ganando medallas de oro en el Torneo Nacional Escolar y en la Copa Independencia. Fue dos veces subcampeón del Torneo Militar, y participó en los Juegos Panamericanos de 2023, celebrados en Santiago de Chile, donde conquistó la medalla de oro; y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en San Salvador en el año 2023, donde obtuvo la medalla de plata.

El medallista Olímpico se hizo acompañar por su madre Severina Reyes, su hermana Grismeldi Reyes, el atleta Feliz Días, Medallista Olímpico 2008; Bienvenido Solano, presidente Ad Vitam de la Federación Dominicana de Boxeo; Juan Manuel de León, presidente de la Asociación Deportiva de la provincia La Altagracia; Minel Monegro de la Asociación de Ciclismo; y Félix Martínez, representante de la Asociación de Boxeo de Verón-Punta Cana.

En el acto de reconocimiento, además del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participaron los senadores Rafael Barón Duluc (La Altagracia); Franklin Romero (Duarte), Dagoberto Rodríguez Adames (Independencia); Odalis Rafael Rodríguez (Valverde); Cristóbal Venerado Castillo (Hato Mayor); María Mercedes Ortiz Diloné (Hermanas Mirabal); Julito Fulcar Encarnación (Peravia); y Jonson Encarnación Díaz (Elías Piña).