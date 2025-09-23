Fuente Externa

Santo Domingo. – El Senado de la República y el Tribunal Constitucional (TC) ratificaron este lunes un acuerdo marco de cooperación interinstitucional, a través del cual acordaron continuar uniendo esfuerzo con la finalidad de desarrollar proyectos de docencia, investigación e intercambio de capacitación.

Con el convenio, suscrito por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos y el presidente del TC, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, ambas instituciones elaborarán una estrategia basada en temas puntuales que será ejecutada de manera conjunta.

“Este acuerdo de colaboración encarna una visión compartida: unir la experiencia jurídica y la perspectiva legislativa para procurar, con responsabilidad y transparencia, que las normas reguladoras de la vida de nuestro pueblo respondan a los más altos principios de protección a los derechos inherentes de las personas”, afirmó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

En sus palabras, también destacó que el acuerdo es una ruta de trabajo conjunto, que implica la promoción de investigaciones sobre derechos y garantías, la realización de talleres, seminarios y diplomados para funcionarios y legisladores, la revisión de proyectos desde la óptica constitucional y el desarrollo de capacidades que fortalezcan la labor parlamentaria y legislativa con criterios de igualdad, equidad y dignidad humana.

Tras la firma, el magistrado Estévez Lavandier resaltó los frutos obtenidos durante los dos años de vigencia anterior del acuerdo, razón por la cual se decidió su renovación, dada la cooperación real y sincera entre ambas instituciones.

“Somos testigos directos de que el Senado de la República se ha empeñado en la capacitación tanto de sus legisladores como de su personal administrativo, ayudantes y auxiliares. En el caso del Tribunal Constitucional, no solo lo asumimos como una obligación impuesta por la ley, que nos manda a la enseñanza de la Constitución, sino que lo hacemos por vocación. Todos los jueces del TC, al igual que sus servidores, estamos a disposición no solo del Senado, sino del pueblo dominicano”, destacó el presidente de la alta corte.

Mediante el acuerdo, que tendrá una duración inicial de dos años, el TC colaborará con los cursos, diplomados, talleres y conferencias que el Senado le solicite, en materia constitucional y áreas afines, para ser impartidos a sus miembros.

El Senado, de su lado, ofrecerá apoyo logístico y administrativo. En tal sentido, podrá proporcionar personal de apoyo logístico y administrativo para garantizar que los eventos de capacitación se desarrollen sin problemas.

Para cada actividad, grupo de actividades o acción prevista en la estrategia de trabajo, se fijarán las responsabilidades que asumirá cada institución, que, además, avalarán con su nombre y logo la certificación de los cursos, diplomados, talleres, seminarios y actividades que se impartan.

Acompañaron en la firma al presidente de la Cámara Alta los senadores Gustavo Lara, representante de San Cristóbal; Moisés Ayala, de Barahona; Dagoberto Rodríguez, de Independencia; Santiago Zorrilla, de El Seibo y Antonio Marte, de Santiago Rodríguez, así como funcionarios de la institución.

En tanto que el presidente del TC estuvo acompañado por los magistrados Sonia Díaz Inoa, Manuel Ulises Bonnelly Vega y Army Ferreira, la secretaria Grace Ventura, el director general técnico, Christian Cuello; la directora de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, Heidy Berroa; la directora del Despacho de Presidencia, Montserrat Pérez y la directora del Centro de Estudios Constitucionales, Mayra Cabral Brea.