Senador pide incluir parqueos en remodelación del Centro Olímpico

Por la Redaccion

Santo Domingo R,D.-En la sesión ordinaria de este miércoles, el senador Rogelio Genao llamó la atención sobre la necesidad de contemplar espacios para parqueos dentro del proyecto de remodelación del Centro Olímpico.

El legislador exhortó al presidente Luis Abinader, así como a las autoridades correspondientes, incluyendo al ministro Kelvin Cruz y al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, encabezado por Ito Bisonó, a tomar en cuenta esta demanda.

Genao destacó que la falta de estacionamientos es un problema cada vez más evidente en la zona, por lo que consideró fundamental que se incorpore esta solución dentro de los planes de modernización del complejo deportivo.