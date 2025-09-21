Por Miguelina Santos

Santo Domingo, R.D. – En el marco del Mes de Concientización sobre el Alzheimer, se llevará a cabo mañana martes, una actividad sin precedentes en la República Dominicana: una combinación de cine y experiencia inmersiva diseñada para que los participantes experimenten, de manera simbólica y emocional, cómo es vivir con demencia.

La propuesta titulada “El Alzheimer por fuera y por dentro”, está dirigida a médicos de las áreas de neurociencias, geriatría, medicina familiar, salud mental y otras especialidades afines, con el objetivo de fomentar una empatía genuina, sensibilizar sobre la realidad del paciente y su entorno, y generar *propuestas para una sociedad más inclusiva y consciente del envejecimiento.

El evento será abierto al público y se celebrará mañana martes 23 de septiembre, a las 6:30 p.m., en el Salón Lina del Hotel Barceló, con el respaldo de Galenicum y CognitivaRD.

La Dra. Marcia Castillo, directora médica y gestora del proyecto CognitivaRD, explicó: “Esta será una actividad pionera en nuestro país. No solo busca concientizar, sino también provocar un cambio profundo en la forma en que se percibe al adulto mayor y las condiciones neurodegenerativas como el Alzheimer.”

Se espera la participación de profesionales del sector salud incluyendo aquellos que aún están en formación en diversas áreas buscando una mirada más humana, real y transformadora de las Demencias, patología que afecta más de 55 millones de personas a nivel mundial