¿Será que el presidente Abinader está en pleno “guabineo” con las tres causales? + Vídeo

Por Robert Vargas

Cuando Huchi Lora y Alicia Ortega entrevistaron al presidente Luis Abinader, hubo al menos tres ocasiones en las que el líder dominicano dio la impresión de que “guabineaba”.

Una de esas tres ocasiones ocurrió cuando Lora le preguntó que si llegaba a sus manos el proyecto de Código Penal para su promulgación y el tema de las tres causales no estaba incluido, ¿él promulgaría o lo observaría (devolvería al Congreso?

Y fue aquí cuando inició el el aparente “guabineo” por parte del presidente.

Antes de continuar vamos a explicarle, citando al portal ESPN Deportes, que “Guabineo”, significa emprender acciones sin concretar nada.

Mientras que en el Diccionario Libre atribuye el calificativo de guabinoso a aquel “que evade compromisos y no tiene firmeza para tomar decisiones ni asume responsabilidades. Personas que no cumplen con su palabra. Gente por lo general impuntual e irresponsable que solo piensa en si mismo desvalorando a los demás. Individuos que viven una constante dualidad entre lo que dicen y sus acciones convirtiéndose en seres impredecibles no merecedores de confianza, por lo general nadie los toma en serio”.

Explicado ya lo que se entiende por los conceptos “guabineo” y “guabinoso”, entonces nos referimos a la respuesta que le dio el presidente Abinader a Huchi Lora, respecto del tema de las tres causales.

-“Vamos a esperar que llegue, Huchi. Pero sí te puedo decir algo, y yo lo he dicho en varias ocasiones, eeeh, yo estoy a favor de las tres causales, pienso que… y te está hablando una persona católico practicante, pero esto a favor de las tres causales”, dijo Abinader.

Y continuó: “Ahora, no ahora no, desde siendo yo candidato y con parte del liderazgo del PRM; tampoco yo, dijimos, esta es la posición del partido; pero tampoco la impusimos”.

A continuación agregó que “entonces esos son temas, que si bien podemos entender que son temas médicos, que está dentro de ese ámbito, pero que también tiene un contenido religioso. Y por eso nosotros hemos dicho, nosotros no hemos influido en nadie, en decirle tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Los diputados han actuado por ellos mismos”.

Y entonces vino su puntualización final “vamos a esperar que llegue el código. Yo he hablado también que este es un tema, como en muchísmos otros países también, es un tema de referéndum, como muchos otros temas para llevar a referéndum que nosotros debemos de tener. Y también se necesita señores, incluso, para la lucha contra la corrupción se necesita un código penal. Entonces, yo voy a evaluar ese tema en su justa medida, pero la verdad que, eh, me voy a pronunciar en el momento indicado sobre eso”.

En pocas palabras, el hombre está actuando en forma “resbalosa” con ese tema y, a quienes actúan así, en Venezuela le llaman “guabinoso”, que anda con “guabineo”.

Para este domingo es anunciada una manifestación a favor de las tres causales. En esa manifestación participarán varias funcionarias.

Mientras tanto, Abinader sigue resbalando entre la ciencia y la religión.

