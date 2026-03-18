Silvio Rodríguez ante amenazas de Trump sobre Cuba: «Exijo mi AKM, si se lanzan»

RT.-El cantautor cubano Silvio Rodríguez afirmó que está dispuesto a tomar las armas en caso de una agresión de EE.UU. contra Cuba, en medio de la escalada de declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró el lunes que podría «tomar» la isla.

«Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio», escribió este miércoles Rodríguez en su blog Segunda Cita, donde reaccionó al endurecimiento del discurso de Washington hacia La Habana.

El mensaje fue publicado por el artista como comentario en una nota que lleva como título ‘Cuba en la encrucijada de un multilateralimo hipócrita’, firmada por Josué Veloz Cerrade. En el mismo posteo, el músico respaldó la postura del gobierno cubano frente a un eventual escenario de confrontación y citó el mensaje del presidente Miguel Díaz-Canel, quien sostuvo que el país ofrecería una «resistencia inexpugnable» ante cualquier agresor externo.

Las declaraciones se producen luego de que Trump afirmara que tendría «el honor de tomar Cuba, de alguna manera», en una serie de intervenciones en las que también deslizó la posibilidad de avanzar sobre la isla en el marco de su política hacia América Latina, y que fueron rechazadas firmemente por La Habana.

El contexto combina una retórica más agresiva desde Washington con contactos diplomáticos en curso, en un vínculo históricamente marcado por tensiones, sanciones y el embargo económico impuesto por EE.UU. desde 1962.

Amenaza de EE.UU. a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

El paso se da en medio de una escalada entre Washington y La Habana, que, sistemáticamente, ha rechazado esas alegaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial. El presidente de Cuba respondió que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

El pasado 7 de marzo, Trump anunció que «un gran cambio pronto llegará a Cuba», que —añadió— está llegando «al final del camino».

EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.