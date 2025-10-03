Sindicato de Trabajadores de la Prensa de SDE rinde homenaje póstumo a Robert Vargas y Ciudad Oriental

Por la Redaccion

Santo Domingo Este.– El Sindicato de Trabajadores de la Prensa, filial Santo Domingo Este, entregó un reconocimiento póstumo al maestro y periodista Robert Vargas y al periódico Ciudad Oriental, destacando la trayectoria y el legado periodístico que marcaron un antes y un después en la comunicación del municipio.

Con este gesto, la filial de SDE honró la visión transformadora de Vargas, fundador de Ciudad Oriental, quien con su estilo frontal, crítico y cercano a la gente, iluminó el quehacer periodístico local y dejó una huella imborrable en el gremio de la prensa.

“Ciudad Oriental no fue un simple medio más. Se convirtió en una plataforma esencial de información, un faro de noticias que dio voz y luz a las inquietudes, denuncias y logros de los habitantes de Santo Domingo Este. Ese legado de periodismo digital, pionero en su momento, refleja el compromiso inquebrantable de Robert Vargas con la verdad, la innovación y el servicio a la comunidad.”

El reconocimiento se produce al cumplirse tres años de su partida física, tiempo en el que su ejemplo continúa inspirando a nuevas generaciones de comunicadores que, como él, asumen el periodismo con pasión, ética y compromiso con la verdad.



Leonardo Castillo ,Jose Beato hacen la entrega a Cinthia Polanco

“Como esposa de Robert y directora de Ciudad Oriental, quiero agradecer en nombre de la familia este reconocimiento del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Santo Domingo Este. Que mantengan vivo su nombre es la mejor forma de honrar su memoria y el legado periodístico que dejó en nuestro municipio”, expresó Cinthia Polanco.