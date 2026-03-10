Sindicato italiano denuncia bloqueo a las donaciones para Cuba

teleSUR.-La Unión Sindical de Base (USB) de Italia denunció la interrupción de transferencias monetarias destinadas a la campaña humanitaria “Un Medicamento para Cuba“. Según el gremio, la plataforma de pagos PayPal bloqueó las contribuciones de ciudadanos particulares que envían dinero en apoyo a esa iniciativa, lanzada el 5 de marzo.

La simple aparición de la palabra Cuba activa la restricción, destacó la USB, enfatizando que se trata de una medida de extensión del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. El comunicado del gremio enfatiza que estas restricciones son una aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses, las cuales se han intensificado recientemente.

“Con una medida de Trump, desde el 29 de enero, la opresión del pueblo cubano se ha agravado aún más y la escasez de petróleo, medicinas y alimentos en la isla va en aumento“, puntualizaron, en referencia a la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense que faculta a Washington para imponer aranceles a los bienes procedentes de países que suministren petróleo a Cuba; agravando con esta nueva arremetida el impacto de un bloqueo que ya ha afectado severamente la economía y la vida cotidiana del pueblo cubano durante más de 60 años.

La organización cuestiona que la Administración de Estados Unidos obstaculice incluso las acciones de solidaridad destinadas a la compra de medicinas y alimentos. Para el sindicato, el bloqueo estadounidense no constituyen un simple embargo, sino un “acto de guerra“ y una medida genocida que busca asfixiar al pueblo cubano mediante la escasez.

En la convocatoria de la campaña, la Unión Sindical de base agregó que se trata de “una guerra cobarde, librada no con bombas, sino con hambre, oscuridad y asedio“; una acción genocida “contra un pueblo que durante más de sesenta años ha construido un modelo de sociedad que ha desafiado al capitalismo, demostrando que es posible garantizar derechos sociales y empleo para todos, acceso gratuito a la salud y la educación“.

La organización italiana recordó que “Cuba ha formado médicos para todo el mundo, llevando la sanidad pública donde el mercado solo trajo pobreza“, y “esto es lo que el imperialismo no le perdona, haber demostrado que existe una alternativa, que la salud de un pueblo puede anteponerse al lucro de unos pocos“.

Adicionalmente, la USB señaló que Estados Unidos intensificó las presiones internacionales para que los países que cuentan con brigadas médicas cubanas procedan a su expulsión. El sindicato puso como ejemplo de resistencia el caso de la región de Calabria, en Italia, donde tanto el Gobierno local como la ciudadanía rechazaron dichas exigencias para mantener la asistencia sanitaria de la isla.

El histórico Palazzo de Nobili fue sede del reciente encuentro denominado “Salud Cubana: Un ejemplo para Italia y el mundo. El caso de Calabria“, un evento donde se reconoció la labor de cerca de 400 profesionales cubanos.

Durante la actividad, diversas autoridades diplomáticas y colectivos de solidaridad destacaron el impacto positivo que ha tenido esta cooperación médica en la región italiana desde su implementación a finales de 2022. En este espacio de intercambio, se exaltó la importancia de la hermandad entre ambas naciones a través de la atención sanitaria.

Los propios médicos cubanos compartieron sus experiencias junto a representantes locales, consolidando la experiencia en Calabria como un referente de colaboración internacional que prioriza el bienestar de la población frente a las presiones externas.

Ante toda la política hostil estadounidense contra el Gobierno y pueblo cubano, la USB hizo un llamado a las fuerzas políticas y organizaciones sociales para que denuncien lo que consideran una conducta criminal. El gremio reafirma su compromiso de continuar con la campaña de apoyo, desafiando los obstáculos financieros impuestos para garantizar la ayuda humanitaria a Cuba.