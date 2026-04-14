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Santo Domingo, R.D. – En respuesta a las intensas lluvias que afectan gran parte del territorio nacional, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Dr. Julio César Landrón, informó la activación de un plan especial de contingencia en toda la red pública hospitalaria, con el objetivo de garantizar asistencia oportuna a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.El titular del SNS explicó que ha instruido de manera directa a todos los directores regionales y de hospitales a mantenerse en estado de alerta permanente, reforzar el personal de salud y asegurar la disponibilidad de insumos médicos ante cualquier emergencia derivada de las condiciones climáticas.

“El compromiso es claro: salvar vidas y brindar atención digna a cada ciudadano que lo necesite en este momento crítico. Nuestra red hospitalaria está preparada y en disposición de responder con eficiencia”, expresó Landrón.

Asimismo, destacó que estas acciones responden a las directrices del presidente de la República, Luis Abinader, quien ha reiterado la importancia de colocar la vida de la gente en el centro de todas las decisiones gubernamentales, especialmente en situaciones de emergencia.

El funcionario subrayó que se están coordinando esfuerzos con los organismos de socorro y demás instituciones del Estado, para garantizar una respuesta integral ante los efectos de la vaguada que ha generado inundaciones y desplazamientos en distintas zonas del país.

En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

“El momento que vive el país requiere prudencia, unidad y responsabilidad colectiva. Desde el SNS estamos haciendo nuestra parte, pero también necesitamos la colaboración de todos”, añadió.

El SNS reiteró que todos los centros de salud públicos se encuentran operativos y en capacidad de atender cualquier eventualidad, al tiempo que se mantiene un monitoreo constante de la situación a nivel nacional.

Finalmente, Landrón reafirmó el compromiso del sistema de salud de continuar trabajando sin descanso para proteger a la población dominicana, garantizando servicios oportunos y de calidad en medio de esta situación climática adversa.