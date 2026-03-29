SNS amplía capacidad hospitalaria con construcción del hospital Arístides Fiallo y remozamiento del Materno Infantil La Altagracia, Higüey*

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República Dominicana.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, dio los palazos para la construcción del nuevo Hospital Provincial Dr. Arístides Fiallo en La Romana y el remozamiento del Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia, de Higüey, como parte del proceso continuo de transformación y fortalecimiento de la Red Pública.

El titular del SNS resaltó que estas intervenciones responden a la visión del primer mandatario Luis Abinader de consolidar un sistema sanitario más resolutivo, organizado y centrado en las necesidades de la población.

“La humanización debe estar siempre presente en cada acción que desarrollamos. Agradecemos profundamente la confianza de nuestro presidente depositada en nosotros, la cual nos impulsa a seguir trabajando con compromiso para continuar fortaleciendo la Red Pública de Servicios de Salud ”, expresó.

La construcción del Hospital Provincial Dr. Arístides Fiallo contará con una inversión total de RD$696,150,889.73, destinada a dotar al centro de una infraestructura moderna y equipamiento alineado con los estándares actuales de atención hospitalaria. El establecimiento dispondrá de un área de Consulta Externa con seis consultorios polivalentes, pediatría, odontología, vacunación, facturación y salas de espera adecuadamente acondicionadas.

Asimismo, integrará un completo bloque diagnóstico con servicios de sonografía, rayos X, tomografía, resonancia magnética y laboratorio clínico. También incorporará un bloque quirúrgico con cuatro quirófanos, áreas de preparación y recuperación, Unidad de Cuidados Intensivos, central de esterilización y abastecimiento de medicamentos.

En el área de internamiento, el hospital contará con 52 camas distribuidas en habitaciones dobles y privadas, además de estaciones de enfermería y áreas de descanso para el personal de salud. La Emergencia estará equipada con triaje, observación, nebulización, trauma shock, cura, yeso y estaciones de enfermería, garantizando una atención integral ante situaciones críticas, junto a servicios generales esenciales para su operatividad.

En paralelo, el remozamiento del Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia contará con una inversión de RD$226,425,905.23, orientada a la rehabilitación integral de sus áreas, fortalecimiento de los servicios materno-infantiles y dotación del equipamiento necesario.

Los trabajos contemplan la adecuación de consulta externa con servicios de pediatría, ginecología, odontología y áreas de apoyo, así como el fortalecimiento del bloque diagnóstico con banco de sangre, electrocardiograma, sonografía y patología.

Igualmente, se intervendrán áreas administrativas como Dirección, Subdirección, Estadísticas, Epidemiología y Auditoría Médica para optimizar la gestión del centro. En el área de internamiento se habilitarán habitaciones dobles, estaciones de enfermería y espacios de descanso, mientras que la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) será fortalecida con siete incubadoras y un área de neonatología con 12 cunas.

*Recorrido por los hospitales de la Ciudad Sanitaria Evangelina Rodríguez Perozo*

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, y el ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Ito Bisonó, realizaron un recorrido de supervisión en la Ciudad Sanitaria Evangelina Rodríguez Perozo, ubicada en Villa Mella. Durante la jornada, los funcionarios verificaron las áreas operativas de los hospitales Traumatológico Ney Arias Lora; Pediátrico Hugo Mendoza; Materno Reynaldo Almánzar y el General Mario Tolentino Dipp, con el fin de evaluar el desempeño de los servicios y la capacidad de respuesta de estos centros especializados.

Esta iniciativa busca identificar necesidades estratégicas de equipamiento y optimizar las condiciones de atención para fortalecer la calidad asistencial en la Red Pública. Mediante este trabajo articulado entre el SNS y el MIVED, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso de consolidar un sistema de salud más moderno, eficiente y digno, asegurando que las instalaciones hospitalarias respondan de manera oportuna a las demandas actuales de la población.

*Puesta en funcionamiento Unidad Psicotrauma del Ney Arias Lora*

Posteriormente el titular del SNS, doctor Julio Landrón, dejó en funcionamiento la nueva Unidad de Psicotrauma del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, la cual marca un avance significativo en la atención integral de pacientes en estado crítico, al incorporar apoyo psicológico desde el momento de su ingreso al hospital. Este espacio contará con profesionales especializados que brindarán acompañamiento tanto a los pacientes traumatizados como a sus familiares, abordando de manera simultánea las secuelas emocionales y físicas derivadas de accidentes y situaciones de alta complejidad.