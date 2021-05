SNTP denuncia raptan periodista y exsecretario del gremio a punta de pistola en Bani

Santo Domingo- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), denunció que fue raptado a punta de pistolas la noche de este martes el periodistas Ulises Muñoz, ex secretario general de este gremio en Bani, en su residencia ubicada en la zona norte de esta provincia.

De acuerdo a informaciones el periodista fue esperado a pocos metros de su casa donde los cuatro hombres armados de pistolas penetraron y lo introdujeron bruscamente en un vehículo que se alejó a toda marcha.

José Beato secretario general del SNTP, dijo que el rapto del comunicador y ex- dirigente gremial se produjo próximo a las jueves de la noche de este martes y que ante el clamor de vecinos que vieron desde sus casas el hecho, estos realizaron varios disparos, logrando intimidar a todos.

” Para el SNTP y todos los periodistas dominicanos, es de alto nivel de preocupación lo sucedido está noche en la ciudad de Bani, y la forma como al menos un testigo lo narra, ! Es algo aterrador!. Explicó, Beato.

Beato, pidió a los raptores no hacer daño al periodista Ulises Muñoz y permitir su retorno al seno de su familia, al calificar al comunicar como un hombre esencialmente bueno, al que no se le conoce tacha algunas, ni enemigos, por lo que reitero su pedido de que no le hagan dañó.

Se afirmó que los cuatro hombres dos de ellos con el rostro cubierto con Pasamontañas, esperaron que Muñóz, bajara de su vehículo y lo introdujeron a la fuerza en un vehículo marca Kia, que se presume color Gris, que estuvo aparcado desde temprano en los alrededores de su casa, desde el final de la tarde de hoy.

El periodista Ulises Muñoz, reside en la zona denominada “Las 20 Casitas”, ubicado en la parte norte de esta ciudad, uno de los sectores populares, de Peravia.

Un testigo cuyo nombre se omite por seguridad, narró como los individuos forcejearon con el Periodista al momento de ser raptado y que vecinos del lugar, trataron de evitar el hecho, pero fueron repelidos a tiros por los raptores.

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 279,565 Fallecidos: 3,597 Recuperados: 234,785 Activos: 41,183