Soles del Este, equipo con sede en San Pedro de Macorís, son copatrocinados por TVS motocicletas

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– En un gesto que evidencia que la pelota no lo es todo cuando se habla de compromiso con el deporte, Ramón Uben, ejecutivo de la empresa Orlando Comercial, entregó una motocicleta marca TVS a la franquicia Soles del Este, de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), con la finalidad de fortalecer las labores administrativas y de mensajería del equipo.

El vehículo fue recibido por el capitán de la escuadra, Manuel Guzmán, y por Danilo Mesa, vicepresidente del conjunto, quienes valoraron la iniciativa como una muestra de respaldo concreto a la organización del club.

Soles del Este —equipo con sede en San Pedro de Macorís desde hace dos temporadas— son copatrocinados por TVS motocicletas, empresa que ha venido acompañando al quinteto oriental en su crecimiento dentro del baloncesto profesional dominicano.