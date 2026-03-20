Soles del Este satisfechos en draft Súper Liga LNB 2026; apuestan a la juventud y el talento

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SANTO DOMINGO, RD.- La franquicia Soles del Este mostró su satisfacción por las escogencias que hizo este jueves en el Sorteo de Novatos 2026 de La Súper Liga de la LNB, el cual se realizó en Hard Rock Café, de la capitalina plaza de Blue Mall.

La temporada 2026 de la Súper Liga de la LNB comenzará el próximo 14 de abril.

Los Soles seleccionaron en la primera ronda del draft, como segundo pick, al escolta Darwin Rosario, nativo de Bonao, Monseñor Nouel, y como su segunda opción (5to pick) al pequeño delantero Bryan Luciano, de los Leñeros de Los Mina, en el TBS de Santo Domingo 2026.

En la segunda ronda del draft de la Súper Liga LNB 2026, como primera selección, los Soles se alzaron con los servicios de Camryn Reyes, y en la tercera vuelta (9no) a Alex Balbuena.

El presidente de Soles del Este, Pedro Chalas Ferreras, expresó que “salimos satisfechos de este draft 2026, ya que conseguimos gran parte de lo que estábamos buscando, juventud y talento, que con nuestro núcleo de jugadores subiremos de nivel competitivo”.

Chalas Ferreras estuvo acompañado en la mesa asignada a Soles por el dirigente Yoel Feliz, el jugador Manuel Guzmán, y los miembros del Consejo Directivo del equipo Danilo Mesa, Oscar Valdez y Odalis Sánchez, quien además es el director de Comunicaciones y Prensa.

Rosario, Luciano, Reyes y Balbuena se unirán a los veteranos Anyeuri Castillo, Manuel Guzmán, Luis Martínez, Jony Liriano, José Familia, Fausto Pichardo, Josué Salazar y Dimas Carrasco, entre otros, además de tres refuerzos a contratar que se anunciarán más adelante.

En el cuerpo técnico de Soles, al frente de Yoel Félix “La Pipa”, quien recibió al equipo en el torneo 2025 con récord de 1-5 y los llevó a mejorar a 5-3, para 6-8 y sin avanzar a la Fase de Eliminación, que otorgó seis plazas, estarán nuevamente como sus asistentes Miguel Reyes (Moreno), y los petromacorisanos Jochy Fulgencio y Domingo Rosario.

Los Soles jugarán todos sus partidos (tercer año seguido) de la serie regular de locales (7) en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomás Binet, de San Pedro.

Selecciones de equipos

Los Reales de La Vega seleccionaron al guard Jesse Zarzuela como su primer pick del Sorteo de Novatos 2026 de La Súper Liga de la LNB; Breylin García cayó como tercera escogencia en general en los Cañeros del Este; y los Marineros de Puerto Plata eligieron a Luis Morel.

Kevin Núñez (Héroes de Moca), sexto; Eddy Mercedes (Gigantes Basketball Club), séptimo; Gerónimo Rubio (Metros de Santiago), octavo; e Isaiah Rivera (Titanes del Sur), el noveno.

Los Leones se hicieron en la segunda ronda con los servicios de Chad Baker-Mazara; Chris Mañón cayó en los Reales;

RESULTADOS DRAFT LNB 2026

PRIMERA RONDA

Jesse Zarzuela – Reales

Darwin Rosario – Soles

Breylin García – Cañeros

Luis Morel – Marineros

Bryan Luciano – Soles

Kevin Núñez – Héroes

Eddy Mercedes Gigantes

Gerónimo Rubio – Metros

Isaiah Rivera – Titanes

SEGUNDA RONDA

Camryn Reyes – Soles

Ángel Chalas – Cañeros

Theodore Wolfe – Marineros

Chad Baker-Mazara – Leones

Ángel Alfonseca – Héroes

Giovanni Cordero – Gigantes

Bryan Rosado – Metros

Reggie Hudson – Marineros

Chris Mañón – Reales

TERCERA RONDA

Nino Hernández – Cañeros

Justin Sarita De la Cruz – Marineros

Justin Pérez – Leones

Trace Curetton – Héroes

Miguel Ubaldo Gómez – Gigantes

Jaden Peña – Metros

Algenis Quintana – Titanes

Bryce Báez – Reales

Alex Balbuena – Soles