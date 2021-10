Solicitarán tarjeta de vacunación para los visitantes a la playa de Boca Chica

Por Pedro Tomas Ventura

Boca Chica.- El alcalde del Municipio Turístico de Boca Chica, adelantó este miércoles que a partir de este fin de semana iniciará una campaña para que los visitantes de este balneario que no se hayan vacunado lo hagan a través de equipos instalados en los puntos de accesos a la playa.

Fermín Brito recomendó al Ministerio de Turismo que abra una campaña de vacunación en los centros turísticos, para así incentivar a las personas que asistan a esos lugares y que no estén vacunados se dejen aplicar las dosis.

Manifestó que en Boca Chica, se han inoculados el 70% de la población y que en este momento el centro implementado en el ayuntamiento se encuentra repleto de personas que han acudido al llamado hecho por la alcaldía.

Dijo que el ministerio de Salud Pública puede enviar a sus supervisores y personal de vacunación para que asistan a los negocios y le pregunten a quienes no estén vacunados o quienes se hayan aplicado la primera o segunda dosis proponerle inyectarle la faltante.

Explicó que en el centro de vacunación del ayuntamiento se han inyectado las dos dosis unas nueve mil personas, mientras aseguró que todo el personal que labora en el cabildo se encuentra inoculado la mitad de ellos hasta con la tercera vacuna contra el Covid-19.

Aseguró asimismo que también en todos los negocios de Boca Chica, principalmente los que se ubican en el casco turístico los empleados y propietarios se encuentran dotados de las vacunas contra el Coronavirus, informando que a través del Departamento de Gestión de Riesgo de la Alcaldía se han hecho las supervisiones que arrojan el dato.

Informó que se iniciarán operativos para pedir las informaciones a los visitantes e incentivarlos a que se vacunen y esto se hará en las entradas de los negocios, al tiempo de asegurar que todo aquel que no esté vacunado no podrá estar en los negocios cerrados, sino que en las afueras se habilitarán espacios para quienes no lo estén.

Advirtió, el alcalde de Boca Chica, ingeniero Fermín Brito Rincón que estarán realizando inspecciones en los negocios sobre todo los de playa, ajustados a la constitución de la República para no violar derechos fundamentales y de la misma manera contribuir para evitar contagios y muertes por el COVID-19.

“Cada visitante tendrá que llegar aquí con su tarjeta de vacunado, porque de lo contrario no podrá penetrar a los lugares cerrados y contagiar o contagiarse del virus de la pandemia” así lo aseguró Fermín Brito, Alcalde de Boca Chica.