Solidaridad Dominicana con Palestina Demanda un Alto al Fuego a Israel ante Naciones Unidas, RD

La Solidaridad Dominicana con Palestina en ocasión de que a nivel internacional se desarrollan múltiples acciones de solidaridad con Palestina manifestó una vez más la solidaridad con esta hermana nación en lucha.

Desde República Dominicana varios representantes de organizaciones que componen la Solidaridad, se congregaron frente a la sede de la ONU en Santo Domingo, realizaron un plantón que denunció el horror del exterminió que está sufriendo el pueblo palestino y al final depositaron una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

En la misiva las organizaciones representativas del pueblo dominicano demandan el cese inmediato del fuego de Israel contra Palestina, la desocupación de los territorios colonizados por Israel y que esta importante Organización internacional, de una vez y para siempre, reconozca a República de Palestina como nación libre e independiente.

A continuación la carta inextensa.

Santo Domingo, RD

29 de noviembre del 2023

Al Señor Antonio Guterres

Secretario General de las Naciones Unidas ONU

Vía Señor o Señora

Coordinador Residente de las Naciones Unidas en República Dominicana

Su Despacho

De Organizaciones políticas y sociales de República Dominicana en solidaridad con la Resistencia del pueblo de Palestina:

Hoy, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, llamamos de las Naciones Unidas para que cumpla su responsabilidad consagrada en su Carta sustantiva a intervenir ante los crímenes de guerra perpetrados por el Estado sionista de Israel, dirigido por el gobierno fascista de Benjamín Netanyahu contra el martirizado y heroico pueblo de Palestina.

Tras la operación Inundación de Al Aqsa lanzada el 7 de octubre por diferentes grupos de la resistencia palestina, el Estado sionista inició un bombardeo terrorista sobre la Franja de Gaza y Cisjordania asesinando a unos 15.000 palestinos, dos tercios de los cuales son niños y mujeres.

Apoyado por el gobierno de Estados Unidos y otras potencias imperialistas capitalistas, como Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, España, Japón, Canadá, Australia, India, etc., el Estado sionista destruyó y dañó cerca del 45% de las viviendas de Gaza, escuelas, hospitales, infraestructuras civiles e impuso un bloqueo total.

Este ataque criminal es el último capítulo de más de 70 años de creciente ocupación de tierras palestinas, de expulsión de millones de personas de sus hogares, de negación de los derechos básicos de los palestinos, de un brutal régimen de apartheid caracterizado por el racismo, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, el asesinato y el encarcelamiento de luchadores y luchadoras palestinas por la libertad.

Ante esa grave situación que alienta nuevos focos de guerra en diversas latitudes, se han reiterado contundentes manifestaciones contra el genocidio israelí y la guerra, por la paz y en solidaridad con el sufrido pueblo de Palestina y su heroica resistencia contra la ocupación sionista y las políticas criminales del gobierno israelí.

Es oportuna la ocasión para reiterar la necesidad de una solución a este conflicto que no puede ser otra que poner fin a la ocupación del territorio palestino, reconocimiento de la igualdad de derechos nacionales de los palestinos, especialmente el derecho a la autodeterminación hasta la formación de un Estado independiente, lo cual está claramente expresado en la Resolución 242 del Consejo de Seguridad del 22 de noviembre 1967 que exige la retirada del ejército israelí de los territorios ocupados; la Resolución 3236 de la Asamblea General del 22 de noviembre 1974 que reconoce el derecho inalienable de los palestinos a regresar a sus hogares, y recuperar sus bienes, así como el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino; la Resolución 446 del Consejo de Seguridad del 22 de marzo 1979, que declara carentes de validez legal los asentamientos israelíes de colonos en territorios palestinos, entre otras resoluciones que Naciones Unidas no ha sido capaz de hacer valer y que el Estado Sionista de Israel no ha respetado, ni acatado.

¡La ocupación sionista debe terminar e Israel debe retirarse de todos los territorios ocupados!

¡Por un Estado palestino independiente con Jerusalén como capital, por el retorno de los refugiados, la liberación de los presos políticos de las cárceles israelíes y el alto al fuego!

¡Viva la solidaridad con la heroica lucha del pueblo palestino!

¡ALTO EL FUEGO EN LA FRANJA DE GAZA!!!

¡VIVA PALESTINA LIBRE!!!

Firmado;

Partido Comunista del Trabajo -PCT- / Comité Patriótico “Francisco Alberto Caamaño Deñó” / Articulación Nacional Campesina -ANC- / Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas y Vía Campesina – CLOC/VC – Capítulo Dominicano / Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba / Acción Afro-Dominicana / Movimiento de Campesinos Las Comunidades Unidas -MCCU / Fundación Francisco Alberto Caamaño / Movimiento Caamañista -MC- / Agenda Solidaridad RD / Movimiento Rebelde -MR- / Militancia Revolucionaria Socialista -MRS- / Fundación Jesús en Ti Confío / Comité Dominicano de Derechos Humanos -CDDH- / Fuerza de la Revolución -FR- / Referente de la Izquierda Dominicana -RID- / Movimiento Popular Dominicano -MPD-