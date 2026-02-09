Sondeo a empleados públicos de SDE sitúa a Leonel y Carolina como los favoritos

Por Ramón Peralta

La encuesta en instituciones públicas de Santo Domingo Este no solo debería preocupar al PRM; debería hacer que sus dirigentes se escondan bajo el escritorio. Pero no: ellos siguen en su nube de indiferencia, convencidos de que todo está bajo control, mientras hasta sus propios empleados muestran el desdén que sienten por la cúpula local.

Cuatro de cada cinco empleados públicos de Santo Domingo Este admiten sentirse engañados por las autoridades electas. La acción de los líderes municipales es tan inexistente que la apatía se ha convertido en deporte oficial. Cuando alguien les advierte: “si no se activan, Dío ganará la presidencia municipal”, los dirigentes responden con un gesto que grita. ¡Me importa un carajo quién gane!

Y los números no mienten. En la pelea por la simpatía presidencial, Leonel Fernández lidera con 81 empleados que dijeron que votarían por él, Carolina Mejía lo sigue con 68, y David Collado suma 53. Omar Fernández apenas cosecha 19, Wellington Arnaud 16, Peña Guaba y Guido Gómez Mazara 11 cada uno. Los demás del PRM suman 8, y por el PLD, Abel Martínez tiene 8, mientras el resto apenas llega a 4. Y 120 empleados ni siquiera se dignaron a identificar candidato alguno. El desinterés o miedo, al parecer, son virales.

En la batalla por la Alcaldía, Dío Astacio encabeza con 57 simpatizantes; Luis Alberto 48; Rafael Castillo (el diputado de Los Mina) 39; Manuel Jiménez 26. Juan José Rojas logra 22, Carlos de Jesús 17 y Bolívar Valera 19 cada uno, Amado Díaz 12. Más atrás, Alfredo Martínez 7; Adán Peguero y Surun Hernández 11 cada uno; Bertico Santana, Karen Ricardo, Luis Henríquez y Leandra Acosta 6 cada uno; Joselito y Haysel González 5; Plinio Llavería, Carlos Gil, Julio Romero y Joaquín Hilario 2 cada uno. Un desfile de nombres que revela la dispersión y la falta de liderazgo real.

El rechazo es incluso más divertido. Dío Astacio encabeza con 92 empleados que dicen que nunca votarían por él; Alfredo Martínez 68; Manuel Jiménez 34; Adán Peguero 31; Bolívar Valera 29; Bertico Santana apenas 21. Y lo mejor: la mayoría del rechazo viene de sus propios simpatizantes partidarios. Sí, así es, los que deberían respaldarlos están más interesados en tirarlos del puente Duarte con una mochila llena de piedras.

Segunda opción: Juan José Rojas 68, Rafael Castillo 56, Carlos de Jesús 48, Luis Alberto 46, Bolívar Valera 37, Manuel Jiménez 34 y Adán Peguero con Bertico Santana apenas 4 cada uno. En esta parte ni siquiera me tomare el tiempo de comentar

La muestra se levantó del 12 al 16 de enero, con 399 entrevistas indirectas. El método: el encuestador anónimo, usualmente un pasante, charla con los empleados en los horarios de almuerzo, los baños de mujeres o mientras hacen labores en la vía pública. Conversaciones espontáneas, sinceras y sin filtros, porque cuando hay cámaras o protocolos de oficina, la verdad se esconde. Algunas charlas se grabaron solo para registro y luego se eliminaron; discreción absoluta para que nadie pierda el empleo por decir lo que piensa.

En Santo Domingo Este, los empleados públicos no se callan. Los líderes locales del PRM que tienen más aceptación y son segunda opción de quienes no los respaldan ya no pueden mirar al techo. Tienen que enfrentarse al alcalde de su propio partido cuando amenaza la tranquilidad de la población con nuevos impuestos y decisiones cuestionables. Si siguen dormidos y no defienden al pueblo, repetirán el mismo candidato y perderán la victoria. Y cuando eso ocurra, para algunos será demasiado tarde para lamentarse.