“Sufre calla’o” o “aguacate mora’o”

Por Adán Bodden

¿Por qué?

Es bueno anotar que el partido fundado por el Insigne Maestro, Guía y Líder Histórico, Profesor Juan Bosch, era una organización MUY DISTINTA: métodos de trabajo, organización, disciplina, respeto a las jerarquías y a los integrantes como personas, visión de futuro, se estudiaba y trabajaba -combinación de la teoría y la práctica-.

Se respetaba a la población y ésta respetaba y admiraba al partido y los integrantes. La verdad es que su composición era un porcentaje reducido en relación a la totalidad de la población adulta del país.

A través de los años, el prestigio de dicha organización no sólo era en el país, en el exterior era extraordinario también.

TODO ESO vino en una debacle a partir de que algunos dirigentes visualizaron que “… ya era tiempo de sacar los beneficios”, combinado con una línea política del exterior que consistía en que, después de la desaparición física del líder fundador, era el tiempo propicio para “… desarticular, desprestigiar y dedtruir…” a tan extraordinaria organización política:

1.- Desarticulación de Cuerpo de Activistas o Cuadros;

2.- La disposición de que los Enlaces Políticos, entre la Dirección Nacional y los diferentes organismos, serían los miembros del Comité Central (de los cuales, un porcentaje muy alto estaban apadrinados por el sector dispuesto a renegar de las ideas boschistas y desconocían el funcionamiento partidario, papel que conocían y en el que estaban preparados, los activistas o cuadros);

3.- La indisciplina fue relajada a todos los niveles;

4.- Compañeros de alto nivel se faltaban el respeto, hasta en público, reflejándose en los niveles medios y de base;

5.- El chisme, característica de las diferentes capas de la pequeña burguesía, se convirtió en algo cotidiano;

6.- La arrogancia y el arribismo hicieron explosión en la vida diaria de ese partido;

7.- La desobediencia a las disposiciones de la Dirección, calcomían la realización de las tareas partidarias;

8.- El “dejar pasar” todo este desorden fue ley para los intereses particulares de un grupo de dirigentes que “ya le hedía” todo cuanto se refería a los postulados de Juan Bosch;

9.- En la Dirección Nacional, desde el punto de vista hacia el tortuoso camino en que transitaba el partido, se puede decir que estaban agrupados en tres líneas: a) los que desconocían las manipulaciones para destruir el partido y sacar de cuajo todo lo relacionado a la teoría boschista, b) los que lo sabían pero no actuaban, y, c) los que armaron el plan, que lo conocían, y que actuaron solapadamente en contubernio con directrices extranjeras.

¿Quién podría pensar que, desde un gobierno del partido obra cumbre del Maestro Juan Bosch, pudiera accionarse como se ha hecho en estos últimos ocho años de gobierno? La lista de acciones públicas y ocultas es incalculable desde el 17/agosto/2012 con fines de lograr el objetivo de destruir dicho partido.

Luego de la masificacion del partido, entraron gente de todos los colores del arco Iris, de los diferentes estratos sociales, con intereses variados.

Sin embargo, la generalidad de las bases y niveles medios entraron por la imagen y el carisma de Leonel Fernández. De ahí que, en estos últimos años de gobierno a esos niveles partidarios NUNCA SE LE ATENDIÓ, no le abrían las puertas de los despachos gubernamentales, no se atendían sus reclamos ni sus aspiraciones legítimas, se les desconsideraba, se le burlaban, pisotearon a los dirigentes medios y de base hasta hacerlos explotar: “los que buscamos los votos ‘hasta debajo de las piedras’ somos nosotros… ” , decían a coro en todo el territorio nacional. El disgusto era generalizado, hasta el extremos que dichas bases sienten repudio por el candidato impuesto con artimañas, “… porque ese no representa al partido…”.

Partiendo de esa sosobra en la “vida partidaria”, es que, antes de las primarias internas abiertas del 06/octubre/2019, a estos compañeros se le calificaba de “los sufre callao’s”, ya que no podían expresar públicamente sus intenciones políticas adversas a los que los pisotearon en su propio partido. Y, luego del fallido fraude electoral de febrero, se les tituló como “aguacates morados”.

Esos son los que tienen de “vuelta y media” a la cúpula palaciega y a los que se adueñaron de la Dirección del partido, porque, aunque estén dentro de las filas moradas, saben que no votarán por su ‘invento’ de candidato.

Por eso son todas las triquiñuelas que están realizando desde el Palacio Nacional:

1.- Que se activan a todas horas (aún violando el toque de queda);

2.- Que incluyen a nuevos beneficiarios de la tarjeta de solidaridad;

3.- Que a todos los del programa de alfabetización los están “pensionado” con RD$ 8,000.00 (pero les advierten que no pueden votar en contra del candidato-invento);

4.- Que le regalan agua, pan, salchichón, zinc, 2 ó 3 galones de gas licuado del petróleo (GLP), dinero en efectivo, etc.

Sabemos que un porcentaje con dichas dádivas y chantajes acceden a sus pretensiones, pero la mayoría piensa que “cogerlo sin vender mi dignidad” no hace daño.

Las bases de dicha organización política están ansiosos por “cobrarse” todos los abusos y chantajes de que han sido objeto por parte de la cúpula del Palacio de gobierno y del partido. Tanto, que todo el mundo tararea el estribillo, y hasta le vocen en sus caras, ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van!