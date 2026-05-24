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Norte, R.D., 23 de mayo de 2026. – La Dirección de Desarrollo Social Supérate realizó encuentros con familias beneficiarias de subsidios sociales en las provincias Espaillat, Samaná y María Trinidad Sánchez, con el objetivo de promover espacios de escucha activa, fortalecer los vínculos comunitarios y políticas públicas enfocadas en la protección y el bienestar de los hogares más vulnerables.

En un diálogo cercano con las familias, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, informó que en las provincias Espaillat, Samaná y María Trinidad Sánchez, la institución impacta a 90,932 familias a través de diferentes subsidios y programas de apoyo social. De estas, 89,989 hogares reciben el subsidio Aliméntate, garantizando la seguridad alimentaria; mientras que 74,491 familias son beneficiadas con Bonogás y 40,315 con Bonoluz.

Asimismo, en el ámbito educativo mediante los incentivos Aprende y Avanza, que favorecen a 2,079 y 4,254 hogares, respectivamente, contribuyendo a la permanencia escolar y al desarrollo educativo de niños, niñas y adolescentes.

Además, programas dirigidos a poblaciones específicas, como Supérate Mujer, el apoyo a familias con niñas, niños y adolescentes, y el Fondo Nacional para la Niñez y Adolescencia con Discapacidad, continúan ampliando su alcance bajo un enfoque integral e inclusivo.

“En estos encuentros escuchamos con atención a nuestras familias, porque de eso se trata, de conocer cómo nuestros programas están impactando sus vidas para continuar fortaleciéndolos, porque sabemos que la protección social constituye un derecho fundamental, que garantiza el acceso a alimentación, salud, educación y pensiones para la población más vulnerable”, enfatizó Mayra Jiménez.

De su lado, la directora de la Regional Cibao Norte, Juana Rodríguez, indicó que en esta gestión de Gobierno se ha fortalecido la protección social de las familias en condiciones de vulnerabilidad, promoviendo oportunidades orientadas a la superación de la pobreza.

En tanto, la directora de la Regional Cibao Nordeste, Yiraldy Hernández, explicó que estos encuentros tienen como propósito acercar la institución a las familias beneficiarias, permitiendo conocer de primera mano sus experiencias, evaluar el impacto de los subsidios y programas sociales en sus vidas, así como identificar oportunidades de mejora para continuar respondiendo a sus necesidades.

En los encuentros, las familias beneficiarias solicitaron más apoyo para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, más pensiones, oportunidades de empleo para las y los jóvenes y un aumento en el monto que reciben a través de la tarjeta.

Las actividades contaron con la participación de más de mil personas y se realizaron en el Club San Sebastián, en Moca; el Polideportivo de Samaná y el Polideportivo Pueblo Nuevo, en Nagua, espacios donde se dieron cita autoridades locales, representantes provinciales e invitados especiales.

Durante las jornadas, los equipos directivos y técnicos de la dirección compartieron informaciones sobre los distintos programas sociales y escucharon las inquietudes, sugerencias y propuestas de las familias beneficiarias, reafirmando el compromiso institucional con una gestión cercana, humana y orientada a resultados.