Superintendente de Bancos resalta fortaleza de la supervisión bancaria y avances en materia de protección a los usuarios

Santo Domingo, RD.- La Superintendencia de Bancos ha impulsado un proceso sostenido de fortalecimiento de la supervisión bancaria, orientado a fomentar la estabilidad, transparencia y resiliencia del sistema financiero dominicano.

Al presentar los resultados del último año, el superintendente Alejandro Fernández W. expresó que esto ha sido posible gracias a la adopción de enfoques modernos, como la supervisión basada en riesgos (SBR), la aplicación de herramientas tecnológicas avanzadas y la ejecución de inspecciones temáticas y especiales, elevando los estándares de vigilancia y control.

El funcionario detalló que, bajo el modelo de SBR, desde agosto de 2024 se realizaron 31 inspecciones, abordando áreas clave como gobernanza, auditoría, cartera de créditos y gestión de liquidez. Además, se ejecutaron inspecciones temáticas sobre portafolios de inversión, tesorería y mercado cambiario. En el ámbito fiduciario, se supervisaron cuatro sociedades fiduciarias y una entidad de intermediación financiera, con enfoque en la gestión de riesgos y revisión de fideicomisos.

En paralelo, se ha avanzado en el desarrollo de herramientas tecnológicas de supervisión (SUPTECH), incluyendo sistemas automatizados de monitoreo y alertas. El proyecto PAMF, desarrollado junto al Banco Central, fue reconocido con el segundo lugar en el Premio Nacional a la Innovación Pública, reafirmando el liderazgo de la SB en la modernización del servicio público financiero.

Las tareas de supervisión de las entidades han ido acompañadas de importantes iniciativas normativas. Durante este período comprendido entre agosto 2024 y julio 2025, la SB ha dictado 13 circulares, 17 cartas circulares, dos instructivos y un nuevo Manual de solicitudes de autorización, no objeción y notificaciones, agregó Fernández W.

De igual forma, resaltó que, gracias a la receptividad de las cámaras legislativas y de la Procuraduría General de la República, la SB contribuyó con aportes al nuevo Código Penal, incluyendo mejoras en cómo se planteó la penalización de las estafas piramidales y sus circunstancias agravantes, y la incorporación como infracción penal de la intermediación financiera no autorizada.

Protección a los usuarios y usuarias

En materia de Protección a los usuarios y usuarias financieros, el funcionario mencionó la atención de 3,820 reclamaciones solo en el primer semestre, lo que representa un incremento de un 25% en comparación con el mismo período de 2024. Este ha sido el semestre con mayor volumen de casos resueltos del quinquenio.

Las decisiones de estas reclamaciones resultaron en un 67% favorables para los usuarios, es decir, dos de cada tres, ordenando acreditar más de 100 millones en beneficio de los reclamantes, lo que representa un aumento interanual de un 30%. Con este resultado, el monto acumulado acreditado asciende a poco más de 630 millones desde 2020.

“Este último año renovamos la aplicación ProUsuario, incorporando mejoras que elevan la experiencia del usuario, desde una interfaz más intuitiva hasta notificaciones personalizadas y datos más precisos sobre salud financiera”, agregó el funcionario. Ya son 430 mil usuarios registrados en la plataforma.

Sistema financiero saludable

Con respecto a la salud del sistema financiero, el superintendente resaltó que este presenta indicadores de estabilidad, resiliencia y capacidad de absorción de pérdidas para responder oportunamente a los cambios en las condiciones de mercado y del entorno económico.

En ese sentido, citó que el índice de solvencia del sistema dominicano se encontraba en 18.4% en junio de este año, 2.8 puntos por encima del promedio de los países centroamericanos, que registraban 15.6% en el mismo período.

Por otro lado, agregó que la morosidad se encuentra por debajo del 2% y con cobertura de provisiones de 165%. “Es un hecho que la morosidad del sistema financiero ha ido en aumento en los últimos meses. Esto tomando como punto de partida que luego de la pandemia, alcanzó su punto más bajo históricamente. De hecho, estaba tan baja que tuvimos que desarrollar una medida estresada como indicador de gestión del riesgo de crédito. A pesar del incremento, la mora aún se mantiene por debajo de un 2%. El sistema cuenta con suficiente cobertura de provisiones de 165%”, explicó.

Fortaleza institucional

Durante su discurso, dirigido al personal de la SB, Fernández W. resaltó que la institución se encuentra entre las de mayor calificación en el índice de transparencia que mide la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).

“Entre agosto 2024 y mayo 2025 promediamos una calificación de 99.9. Nuestra alta puntuación en el portal de transparencia fortalece la credibilidad institucional al demostrar compromiso con la rendición de cuentas y el acceso público a la información. Este desempeño posiciona a la SB como referente de buenas prácticas en la Administración Pública”, consideró.

En el portal de compras y contrataciones del estado Dominicano, la institución ha promediado un puntaje de 97.5 en los últimos cuatro trimestres.

Como parte del proceso de fortalecimiento, la Superintendencia de Bancos ha continuado logrando certificaciones y recertificaciones de diversas áreas y procesos, incluyendo: para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), ISO 9001:2015, Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), ISO 37001; Continuidad del Negocio, ISO 22301:2020; Seguridad de la Información, ISO 27001:2022, y la acreditación ISO 37301:2021 en Gestión de Compliance, que avala los procesos de compras y contrataciones. Esto ha sido reconocido también por la World Compliance Association, que otorgó un galardón a la SB por las buenas prácticas en materia de ética y cumplimiento el pasado 14 de agosto.