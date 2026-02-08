Supervivientes de Epstein alzan la voz en televisión durante franja publicitaria de máximo impacto

RT.-Con un acto de impecable planificación mediática, las supervivientes de los abusos sexuales cometidos por el ya fallecido pedófilo convicto Jeffrey Epstein lanzaron este 8 de febrero un impactante anuncio televisivo. Aprovechando la audiencia global del Super Bowl, emitieron un mensaje contundente: se niegan a pasar página y a dejar el escándalo en el olvido.

Difundido en una de las franjas publicitarias más costosas y vistas del mundo, el emotivo video las muestra unidas en una poderosa declaración colectiva: «Después de años de ser mantenidas separadas, estamos juntas».

La pieza emplea una crítica visual directa: la censura simulada de palabras clave. Al anunciarse que «el 19 de noviembre de 2025, la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein fue promulgada», un sello negro tacha justamente la palabra «transparencia». Más adelante, sobre la frase «3 millones de archivos aún no han sido liberados», son borradas las palabras «han sido», subrayando así la opacidad que persiste.

A continuación, las mujeres muestran las fotografías de sí mismas en la edad en que sufrieron los abusos, mientras afirman: «Porque esta niña merece la verdad». El anuncio concluye con un llamado a la acción: «Únanse a nosotros» y «díganle a la fiscal general Pam Bondi que es hora de la verdad».

Cronología incumplida: promesas vs. realidad

El mensaje llega días después de que el presidente Donald Trump declarara a periodistas en el Despacho Oval que «ya es hora de que el país, quizá, pase a otra cosa». «Cuando Epstein estaba vivo, nadie se preocupaba por él. Ahora que está muerto, todos hablan de él», dijo.

Además, criticó al Departamento de Justicia, insinuando que la investigación sobre Epstein es un desperdicio de recursos. «Francamente, el DOJ, creo, debería decir: ‘Tenemos otras cosas que hacer'», dijo, calificando el proceso como una pérdida de tiempo.

La cronología de la liberación de los archivos ha estado caracterizada por demoras y divulgaciones parciales. Aunque el Departamento de Justicia prometió una divulgación completa para el 19 de diciembre de 2025, solo se realizaron liberaciones parciales y muy editadas. Una publicación mayor, pero aún incompleta, se divulgó el 30 de enero, dejando una gran cantidad de documentos sin revelar.