Suspendidas todas las audiencias judiciales por paralización de los fiscales

Por Julio Benzant Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO juliobenzant@gmail.com

La paralización de labores convocada por Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM) y otras corrientes gremiales afectó totalmente este lunes las labores en el Palacio de Justicia en la avenida Charles de Gaulle, donde quedaron suspendidos todos roles de audiencias.

Las mayorías de las audiencias de conocimiento de revisiones e imposiciones de medidas de coerción fueron suspendidas, por las ausencias de representantes del Ministerio Público, que acataron la convocatoria a paro laboral en todas las fiscalías y palacios de justicia a nivel nacional desde las 8:00 AM hasta las 4:40 PM.

Los fiscales reclaman mejoras en las condiciones laborales, ascensos de los Procuradores Fiscales y Fiscalizadores, Concurso para las Titularidades, Cortes y Especializadas vencidas, Aumento Salarial y la creación del Plan de Jubilación y Pensiones.

En Santo Domingo Este, los procuradores fiscales, se apostaron frente al Palacio de Justicia en la Charles de Gaulle y el edifico de Grape, en la entrada de Invivienda, donde leyeron una proclama con sus reclamos.

A CONTINUACIÓN, LA PROCLAMA DE FISCALDOM:

Proclama Reivindicativa Derechos del Ministerio Público

Por una Justicia Digna y Respetuosa de la Ley

A la sociedad dominicana, al Ministerio Público y al Poder Ejecutivo:

Hoy, 2 de diciembre, la Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM) levanta su voz en defensa de la justicia, del respeto a la ley y de los derechos fundamentales de todos los dominicanos. Nuevamente alza su voz por los Ministerios Públicos del país, ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades superiores del Ministerio Público y el Poder Ejecutivo para garantizar el financiamiento adecuado de nuestra institución y el sistema judicial, que en reiteradas ocasiones en reuniones similares a la convocada para la tarde de hoy, han realizado múltiples promesas de cumplimiento, sin embargo al día de hoy no han sido cumplidas, es por esto que proclamamos:

¡Basta ya de indiferencia ante el clamor de justicia para los fiscales!

Nuestra labor como fiscales no solo es una profesión; es un deber constitucional y social. No obstante, el sistema judicial que servimos está en crisis debido a la insuficiencia presupuestaria, el incumplimiento reiterado de la Ley 133-11, respecto a la carrera y su correcto funcionamiento, ascensos, formación especial, Plan de Pensiones y Jubilaciones digno, así como otras prerrogativas de derechos adquiridos, la sentencia del Tribunal Administrativo 030-02-2021-SSEN-00476, y las resoluciones del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP), sobre incentivos, ascensos y concursos, han debilitado nuestra capacidad para garantizar justicia digna, rápida y eficiente.

Nuestra lucha es por todos y para todos:

El pueblo dominicano merece un sistema de justicia que funcione. La falta de recursos no solo afecta a los fiscales, sino también a cada ciudadano que acude a los tribunales y fiscalías buscando amparo. En ese sentido tomaremos medidas que garanticen el acceso a justicia de la ciudadanía durante esta jornada de paro, no dejaremos de lado los casos con plazos fatales, ni aquellos que afecten gravemente los derechos de las personas, ni víctimas de violencia. Nuestro compromiso con la sociedad sigue firme, pero no descansaremos hasta que nuestras legítimas demandas sean escuchadas y resueltas.

¡Por una justicia digna, respetuosa y eficiente! ¡Por el derecho de cada dominicano a un sistema judicial justo y funcional!

FISCALDOM