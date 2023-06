Tarifas aumentadas y pésimo servicio, presidente, EDEEste no le ayuda mucho que digamos

Por Cinthia Polanco.

Santo Domingo Este. – De una factura que rondaba los RD 6 mil pesos por el servicio de electricidad cada mes, la más reciente enviada por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDEEste), fue de RD 9 mil pesos, para un aumento de un 50%.

Inmediatamente pensé “aquí hay un maco” …

Primero porque en mi hogar no se han utilizado ningún electrodoméstico o aparato fuera de lo que habitualmente se utiliza.

Segundo, y no menos importante, con el “vaivén” que ha tenido la luz deberían mejor retribuirme el servicio no ofrecido, a menos, que “esa cuaba” nos tenga que tocar pagarla a nosotros.

¿Verdad que no mi querido presidente Luis Abinader?

El hecho es que me dirijo a la oficina de EDEEste más cercana con mi caso, y sin ir a verificar a la casa, la del servicio al cliente ya tenía un diagnostico “que era porque el aire no estaba modo inverte”, yo sabiendo que a ese aire no se le ha hecho nada diferente a cuando llegaban de RD 6 mil pesos mi factura, con mirada fría y a media asta solo miré a la joven.

Al parecer ella entendió todo lo que dijeron mis ojos entre el silencio, y me dijo que de todos modos enviarían a una unidad para verificar mi caso, y en lo personal, creo era lo que debió de decirme la joven antes de andar sacando conclusiones.

Llega a la redacción de Ciudad Oriental la unidad de EDEEste a verificar, informándonos que el lector no pudo ver los números reflejados en el contador “porque la tapa que lo cubre estaba sucia”.

Pero, de todos modos, se hizo un informe.

Me llaman de EDEEste para decirnos que el reporte no me favoreció, es decir, que tengo un contador en mi casa al que no se le da mantenimiento, y que, si se ensucia, envían una unidad que pondrá los números al azar, pero siempre en contra del usuario…

Problemas en el servicio y pésima receptividad de parte de EDEEste

Como si fuera poco el tener que pagar un aumento de un 50% en mi factura, comienzo a tener problema en el servicio energético.

Hace una semana la luz empezó a mostrarse inestable, por lo que hice un reporte, pero se quedó en eso, en un reporte, no nos dieron el servicio.

La inestabilidad fue aumentando, a tal punto que todo se apagaba y de repente subía amenazando con estallar los bombillos.

Dada la situación hice varias llamadas al gerente general de EDEEste, el señor Andrés Portes, pero, ese caballero ni toma llamadas, ni lee mensajes.

Ayer tuvimos que desconectar todos los aparatos del hogar, para evitar que la intensidad del aterrizaje no los dañe.

El miércoles comencé desde temprano a llamar una vez más a EDEEste para que se resuelva mi caso, y reabrieron otra vez mi caso, pero con otro número de reporte, aseguraron que vendrían en la tarde, pero, al ver que eran las seis de la tarde y no llegaban volví a llamar…

Me dijeron que reenviarían la información para darle “prioridad”.

Si eso es conmigo, que soy directora de un medio en el que puedo expresar mi indignación luego de más de una semana con esta problemática…

¿Qué será de aquellos que munícipes que están pasando por la misma o peor situación que la mía, pero no tienen ni quien los tome en cuenta, pero tampoco, como desahogarse?

Señor presidente, EDEEste no le está ayudando mucho que digamos, con sus aumentos de tarifas y con el pésimo servicio que están ofreciendo.