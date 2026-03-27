Tecnología e inteligencia artificial despierta interes en los debates del congreso pedagógico de la ADP

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El Primer Congreso Pedagógico: “La Educación Dominicana Pensada Desde el Magisterio” logró una alta participación de docentes, con más de 110 mil en las mesas de discusión que se realizaron en los municipios y zonas de las 32 provincias del país.

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, reveló que, durante las primeras discusiones de las seis mesas temáticas del Congreso Pedagógico, el eje de Tecnología e Inteligencia Artificial despertó mucho interés de los docentes.

“En esas mesas de trabajo que se desarrollaron en la primera parte del Congreso Pedagógico: “La Educación Dominicana Pensada Desde el Magisterio”, los docentes dominicanos reflexionaron con especial profundidad sobre este tema de la tecnología y la inteligencia artificial, así como también el eje Educación pública, Carrera Docente y 4% del PIB para educación despertó el análisis más apasionado del magisterio en esta primera jornada”, explicó Hidalgo.

Agregó que esta reflexión y discusión muestra que los docentes están preparados para la discusión del tema de tecnología e inteligencia artificial y formular estrategias en la práctica docente.

Hidalgo precisó que en la primera fase del congreso participaron 110 mil docentes en las 32 provincias, en estos grupos pedagógicos, evidenciando una alta y masiva participación en este congreso que tiene como propósito reflexionar sobre los retos de la educación pública dominicana y construir propuestas desde la práctica docente que contribuyan superar los problemas históricos que afectan la educación.

Informó que las conclusiones del Primer Congreso Pedagógico serán dadas a conocer el 13 de abril, fecha en que se hará la plenaria, como parte de la celebración del 56 Aniversario de la ADP, con la participación de más de 500 delegados nacionales.

Primera fase.-

El pasado miércoles 18 de marzo se realizó la primera fase del Congreso que consistió en aprovechar los grupos pedagógicos que están contemplados en el calendario escolar y que se realizan el tercer miércoles de cada mes. En esos mismos grupos pedagógicos, en los centros educativos de todo el territorio nacional, participaron docentes de escuelas, liceos y politécnicos con el objetivo de recoger experiencias pedagógicas exitosas y reflexiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Maestros y maestras de las 174 seccionales en todo el territorio nacional participaron activamente en la reflexión, discusión, debates y propuestas en torno a los seis ejes debatidos: 1.-Mejoras de los aprendizajes y rol del docente; 2.-Educación pública, Carrera Docente y Presupuesto; 3.- Currículo vs prácticas áulicas; 4.-Tecnología e IA en la educación; 5.-Pertinencia de los 5 pilares y 6.- El Modelo Educativo y la Formación Ciudadana.

Posteriormente, se desarrollarán nueve encuentros regionales simultáneos y un encuentro nacional con los 500 delegados al congreso, invitados internacionales y locales, paneles y conferencias que culminarán con una plenaria nacional en la que se presentarán las conclusiones del proceso de discusión que se celebrará el próximo 13 y 14?de abril para conmemorar de esa manera el 56 aniversario de la ADP.

“Esta será la carta ruta de la ADP de la defensa de la educación pública dominicana”, afirmó el presidente de la ADP.