Terrero califica de populista y electorero alocución del presidente Abinader

El ex diputado y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), doctor Víctor Manuel Terrero, sostuvo que el presidente Luis Abinader se equivocó en su discurso de Rendición de Cuentas ante la Asamblea Nacional, este lunes 27 de febrero.

El doctor Terrero, manifestó que el discurso estuvo bien elaborado y asesorado por manos inteligentes con el objetivo de impresionar a los miembros de la Asamblea Nacional, mientras la población se quedó esperando, del presidente Abinader que está haciendo, o que hizo el año pasado, en su alocución.

El ex legislador peledeista, pensó que el mandatario se iba a referir a los medicamentos de altos costos, que no aparecen en las Boticas Populares desde la llegada del PRM al poder y ellos no hacen nada para solucionar ese problema.

El ex director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y Sida (CONAVIHSIDA), doctor Víctor Manuel Terrero, dijo que cientos de dominicanos han muerto por la falta de los medicamentos de altos costo, que eran vendidos en las Farmacias del Pueblo, que hoy no aparecen, porque el Gobierno ha abandonado las boticas populares.

“Las mismas Boticas Populares están carentes de medicamentos tan elementales como diuréticos, ampicilina y antigripales. Las boticas populares han sufrido un descalabró total de la salud y de los hospitales, enfermarse es un lujo en la República Dominicana, donde no hay espacio en salas de emergencia, no hay camas, la situación es sumamente difícil para recibir una atención médica de calidad debe tener alguna relación política o recurrir a ellos cuando se trata de hospitales públicos”, adujo el doctor Terrero.

Enfatizó, que el presidente Abinader no se refirió al programa de Tandas Extendidas de las escuelas públicas, el INABIE se ha convertido en un desastre mayúsculo en detrimento de los estudiantes y de los padres quienes podían trabajar libremente, porque la alimentación de los alumnos estaba garantizada.

Víctor Manuel Terrero, afirmó que el Sistema de Emergencia 9-1-1 y RD-VIAL fueron de los programas más importantes implementados en los Gobiernos del ex presidente Danilo Medina, y que fueron bien valorados por la población dominicana, sin embargo este gobierno lo destruyó