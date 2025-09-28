Todo listo para recibimiento delegaciones participarán en juegos deportivos escolares nacionales

Por Tony Reyes

Las delegaciones de las regionales que participarán en los esperados juegos deportivos nacionales escolares San Francisco 2025 comenzarán a llegar a tempranas horas de este domingo 28 de septiembre.

Las primeras disciplinas que arribaran a la ciudad del Jaya serán la de judo y boxeo en ambas ramas, baloncesto femenino, fútbol sala femenino, fútbol campo femenino, y balonmano y voleibol femenino.

La villa de los juegos confeccionada en modernas carpas con potentes ambientadores colocadas en el parque del estadio Julián Javier fueron entregadas anoche para su inmediato uso de los atletas que participaran en la justa deportiva nacional programada para celebrarse hasta el domingo 12 de octubre.

Las principales instalaciones deportivas como son el club Máximo Gómez, club San Vicente, techado Mario Ortega, polideportivo de Castillo, cancha de futbol del Dosa en la Vega, Multiuso de Villa Tapia, y el polideportivo de Salcedo están en óptimas condiciones para su uso en la justa deportiva nacional.

Las primeras competencias arrancarán el lunes 29 en el polideportivo Mario Ortega con el basket femenino, el fútbol sala femenino en el polideportivo José Luis Martínez del municipio de Castillo.

De su lado el judo masculino y femenino se competirá a partir de este lunes en el polideportivo Máximo Gómez y el balonmano femenino arrancará el lunes en el complejo deportivo de Salcedo.

El voleibol femenino arrancará el lunes 29 en el polideportivo de Villa Tapia mientras que el boxeo masculino y femenino iniciarán el miércoles 2 de octubre en el club San Vicente de Paúl.

La gran ceremonia de apertura será el viernes 3 de octubre en la pista de atletismo del complejo deportivo Juan Pablo Duarte de esta ciudad.