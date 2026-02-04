Tomateros logra su primer triunfo al vencer 2-1 a Federales en duelo de pitcheo.

Por Jose Caceres

Zapopan, Jalisco (Prensa CBPC).— En un partido marcado por el dominio del pitcheo, México Verde, representado por Tomateros de Culiacán y de la mano de Odrisamer Despaigne y Rodolfo Amador, venció 2 carreras por 1 a Federales de Chiriquí, en juego celebrado en el Estadio Panamericano que abrió la tercera jornada de la 68ª Serie del Caribe Jalisco 2026.

La victoria fue la primera para Tomateros en el certamen, luego de haber caído en su debut ante Cangrejeros de Santurce, mientras que Federales sufrió su segundo revés consecutivo tras perder la noche anterior frente a Charros de Jalisco.

En duelo monticular entre Odrisamer Despaigne (1-0) y Jorge García (0-1), ambos equipos conectaron nueve imparables y jugaron sin cometer errores, en tanto, Lupe Chávez se apuntó el salvamento.

El juego se definió en la tercera entrada, cuando Rodolfo Amador conectó sencillo al jardín central que impulsó a Luis Verdugo y Carlos Sepúlveda, para las dos carreras de México Verde.

Federales se acercó en la séptima entrada luego de que Despaigne permitiera un imparable de Luis Castillo. El manager Lorenzo Bundy recurrió entonces al relevista Sasagi Sánchez, quien permitió un toque de sacrificio de Jean Arnáez que movió a Castillo a segunda base. Posteriormente, Abraham Rodríguez, como bateador emergente, conectó sencillo al jardín central para producir la única carrera panameña y colocar el marcador 2-1.

A pesar de que ambos equipos amenazaron en entradas posteriores, el marcador no volvió a moverse.

A la ofensiva por Tomateros destacó Rafael Amador, quien se fue de 4-3, con doblete y dos carreras impulsadas. Por Federales, Luis Castillo bateó de 4-2 y anotó la única carrera de su equipo.

El abridor cubano Odrisamer Despaigne trabajó 6.0 entradas, permitió una carrera limpia, cinco hits y ponchó a cuatro. El bullpen se combinó con Sasagi Sánchez (1.0), Rafael Córdova (1.0) y Lupe Chávez (1.0).

Por Federales, Jorge García lanzó 4.1 entradas, en las que permitió dos carreras limpias, cuatro imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro. Lo relevaron Abdiel Mendoza (1.0), Severino González (2.0) y Humberto Mejía (1.0).

Tras este resultado, Leones del Escogido lidera el standing con marca de 2-0, seguido por Charros de Jalisco, Cangrejeros de Santurce y Tomateros de Culiacán (1-1), mientras que Federales de Chiriquí ocupa el último lugar con 0-2.

En el segundo juego de la jornada se enfrentarán México Rojo, representado por Charros de Jalisco, y Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico.