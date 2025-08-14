Tragedia en India: inundaciones repentinas dejan 57 muertos y decenas de desaparecidos

Por la Redaccion

Al menos 57 personas perdieron la vida y 24 resultaron gravemente heridas luego de que un aguacero desatara inundaciones repentinas en la aldea de Chasholi, en Kishtwar, India.

Las autoridades informaron que, además de las víctimas confirmadas, decenas de personas siguen desaparecidas, por lo que equipos de rescate trabajan contrarreloj entre el lodo, escombros y corrientes peligrosas para localizar sobrevivientes.

El fenómeno arrasó con viviendas, caminos y cultivos, dejando a toda la comunidad prácticamente incomunicada. Los servicios de emergencia advierten que el número de muertos podría aumentar en las próximas horas, mientras continúan las labores de búsqueda y recuperación.