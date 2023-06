Trascendencia de la expedición de Junio del 59.

Por Narciso Isa Conde,

Desde Cuba a República Dominicana, por la mar y por los cielos, 14 y 19 de junio 1959 …con apoyo de Fidel, el Che, Raúl y Camilo… bajo el mando del Comandante dominicano Jiménez Moya…

Con la participación de 198 combatientes, entre ellos el Comandante cubano Delio Gómez Ochoa y 17 internacionalistas…

Enarbolando un programa transformador: Soberanía, Democracia Real, Constituyente, Reforma Agraria, Reforma Urbana, Reforma Educativa…

Es reto y deber rescatar su contenido, que más tarde hubo de trasladarse con nuevas formas a la Constitución Democrática de 1963.

Se trató de la acción heroica de más impacto contra la tiranía.

Eficaz, oportuna, audaz…

Incorporarse y aportar: fue una certera y valiente decisión del PSP-PCD…19 militantes comunista…6 de ellos de su Comité Central y 11 jóvenes comunistas venezolanos.

Sacrificio de inmenso valor…asumido con la convicción de que lo más seguro era caer en combate…la derrota militar…JOSE CORDERO MICHEL la previó; pero, de todas maneras, en un gesto que lo enaltece, defendió la necesidad política del sacrificio…

Mientras JULIO RAÚL DURÁN no se cansaba de repetir, defendiendo la necesidad de imprimirle esencia proletaria al proyecto emancipador: “la clase son las clases y de eso no me apea nadie”.

En su despliegue… la expedición heroica perforó, agrietó, resquebrajó la muralla tiránica. Toda una hazaña por la libertad.

Pero a la larga no se logró arrancar de raíz la tiranía y sepultar su cultura y sus esencias despóticas, caudillistas, patriarcal, racista, colonialista, lumpen-capitalista, concentradora de poder…

Revés militar y victoria política…5 sobrevivientes…pocos caídos en combates, y más de 150 torturados y fusilados…

Jamás pudo el tirano Trujillo dormir tranquilo.

De la tumba de los caídos brotó el 1J4, el Movimiento Revolucionario Clandestino 14 de junio, el de Manolo Tavares, Minerva Mirabal y la juventud de las espaldas laceradas.

Digna rebeldía que condujo al 30 de mayo…ajusticiamiento de Trujillo.

Maniobraron entonces EEUU y las derechas dominicanas para salir del tirano, procurando a la vez conservar estructuras e ideologías fundamentales de la tiranía y favorecer sus aliados de derecha.

Pero se vieron obligados a aceptar la convocatoria de unas elecciones democráticas en diciembre del 1962, las únicas elecciones libres de la etapa POST TRUJILLO.

Ganó Juan Bosch y por mucho, se aprobó la Constitución del 63 que reivindicó en su contenido el Programa de los Héroes de Junio del 59 … derrocaron a Bosch y derogaron la Constitución de 1963.

Brotó de nuevo la rebeldía que se plasmó en la insurgencia cívico-militar de abril 1965

Brutal invasión militar gringa y Guerra Patria.

Perdimos la guerra y se impuso la contrarrevolución, que dura hasta ahora…EEUU impuso su divisa “no otra Cuba”; no lo era, pero si otra revolución popular, auténticamente dominicana.

· REFLEXIÓN MAYOR:

Ambos programas, el de junio 59 y la Constitución de 1963, fueron sepultados por EU, las derechas y las elites capitalistas, hasta la fecha.

Nos toca rescatarlo…asumir la Constituyente, revivir la Constitución del 63 y enriquecerla.

Este orden, impuesto por la fuerza, la explotación y las trampas, se pudrió y debe ser quebrado y reemplazado.

Su mal olor rebrota CUANDO EL SISTEMA DECADENTE, SU CLASE DOMINANTE Y SUS PARTIDOS, SIEMBRAN NEO-FASCISMO, LEGALIZAN Y PREMIAN EL PARTIDO QUE POSTULA AL NIETO DEL TIRANO, QUE LO REIVINDICA.

¡Rompan fila y viva el Jefe!, grita eufórica el pleno de la JCE. Así concluían todas las actividades en la “Era de Trujillo”.

La Raza Inmortal de junio del 59 y los Comandos de Abril del 65 apuntaron más allá de matar al tirano: apuntaron a matar la tiranía, sin lograrlo.

Tarea pendiente, en tanto la invasión yanqui y más de medio siglo de contrarrevolución imperialista, han relevado la tiranía de un hombre por la tiranía conjunta de EE. UU, de una elite capitalista y su partidocracia, asociación realmente perversa.

14 de junio 2023, 64 Aniversario.