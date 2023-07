Tres años sin alcalde

Desde el 24 de abril del año 2020 los munícipes de santo domingo este comenzamos a padecer la falta de un alcalde, en esa fecha azarosa los que residimos “De este lado del puente” quedamos huérfanos de autoridades municipales.

El artículo 19 de la ley 176-07 enumera las competencias propias o exclusivas del Ayuntamiento, en el acápite M nos dice, “Servicio de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos”

En esta ocasión a solo esa encomienda legal nos vamos a referir para demostrar que tenemos 3 años sin alcalde.

Poco a poco fuimos testigos de los grandes vertederos que se iban acumulando en cada esquina, en cada solar baldío, en cualquier edificio en construcción, para nuestra desgracia obteníamos cientos de excusas cuando alzábamos la voz para reclamar limpieza.

Desde ese fatídico 24 de abril del año2020 nos convertimos en el esperpento y vergüenza de todo el país por la incapacidad de un alcalde, esa funesta fecha será recordada por los hombres y mujeres que habitamos en esta zona y que sufrimos en carne propia la inoperancia de quien dirige el municipio más grande y descuidado de todo el país.

En innumerables ocasiones tuvimos que ser intervenidos, vimos desfilar camiones y camiones de otros lugares que venían en auxilio del municipio que se ahogaba en la basura, de la municipalidad que podía padecer de una epidemia, del municipio que no era capaz de resolver sus propios problemas.

Santo Domingo Este bajo esta administración podía convertirse en un peligro para todo el país, por eso tuvo que venir a declarar la guerra a la basura El Proyecto Estratégico y Especiales de la presidencia (PROPEEP) en la persona de Neney Cabrera, el cual tuvo que dejar inaugurado “La Ruta De La Limpieza” con una duración de 45 días.

Frente a la inoperancia reinante en estos 3 años en varias ocasiones han desfilado por Santo Domingo Este, El Propeep, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de la Juventud, Liga Municipal Dominicana (LMD), Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Ministerio de la Presidencia de la Republica, Ministerio de Salud Pública, etc, etc… todos para ayudar al Alcalde a que nos gobierne mediamente bien.

Todavía recuerdo cuando el Ministro Neney Cabrera en fecha 29 de septiembre del año 2021 anunció con bombos y platillos, “Gobierno recoge en SDE mas de 200 mil toneladas de desechos sólidos en 65 días” ¡Gobierno Recoge!

Pero ni con toda esa ayuda ha podido hacer una gestión aceptable.

Lamentablemente tuvieron que irse y dejaron la recogida de la basura en las manos de quienes tenían la responsabilidad de recogerla, en las manos legalmente elegidas, pero manos equivocadas ¡Volvieron los vertederos!

Fueron muchos los medios nacionales y periodistas que se hicieron eco de “La desgracia” que representaba un vertedero en cada esquina, un foco de contaminación desde la llegada hasta la salida de nuestro Santo Domingo Este.

Tres años de sufrimientos hemos padecido, nos pusieron en peligro de padecer una catástrofe sanitaria; en Villa Liberación 6 personas murieron a causa de Cólera que pudo haber sido fruto de la insalubridad que representaron esos años en inmundicias.

Decíamos orgullosamente, Soy de santo Domingo Este, pero luego de ese aciago 24 de abril 2020 pasamos a ser llamados ciudad basura, ciudad vertedero, ciudad inmundicias, fuimos la vergüenza de todo el país.

No se puede medir el daño causado, en salud, en la percepción que se crearon en otros lugares de lo que somos, en la desvalorización de los inmuebles, etc, no hay duda de que hemos perdido desde la llegada de esta administración, lo peor es saber que no existieron razones de peso para arriesgar la vida y la salud de los munícipes.

Dicen que ha sido orgullo personal del Alcalde Manuel Jiménez, otros hablan de que la causa ha sido creerse por encima de todo y de todos y no aceptar consejos de nadie.

Por suerte existe Google, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y otras redes sociales, con ellas recordaremos esos momentos amargos que vivimos, en caso de que con nuevas promesas quieran pedirnos que les demos más tiempo para arreglar aquellas cosas que empeoraron.

Nos queda un año huérfanos de Alcalde, esperemos …