Tribunal de Monte Plata reserva fallo en caso de asesinato del regidor Renato Castillo

Por Amaurys Florenzan

Monte Plata. – El Tribunal Colegiado de la jurisdicción judicial de esta provincia se reservó para el próximo 22 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, la lectura del fallo sobre el asesinato del regidor Renato de Jesús Castillo, ocurrido hace 11 años, el 25 de junio de 2014.

Por este hecho fueron implicadas siete personas, de las cuales cuatro ya cumplen condenas de 30 y 20 años de prisión. Sin embargo, tres permanecen en libertad, entre ellos el exalcalde del municipio de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa, mejor conocido como Opi, acusado de ser el presunto autor intelectual del crimen.

Durante la audiencia, la viuda del regidor, Raisa Acosta, pidió al tribunal imponer la pena máxima a los responsables, señalando que mientras los ejecutores materiales ya están condenados, falta que se haga justicia contra quien habría pagado y ordenado el asesinato de su esposo.

En las afueras de la Fiscalía, amigos y familiares del fenecido edil realizaron un piquete en reclamo de justicia y para exigir que este crimen, que estremeció a toda la provincia Monte Plata, no quede impune.