Tribunal declara inocente a Álvaro Uribe por el delito de soborno en actuación penal

Este martes, 21 de octubre, se conoció finalmente la lectura del fallo judicial en segunda instancia en el proceso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), en el caso por presunta manipulación de testigos.

Durante una audiencia pública realizada en horas de la mañana, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena contra el expresidente por soborno en la actuación penal, en el evento del exparamilitar, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, a quien piden que se le investigue por falso testimonio, marcando un nuevo capítulo en uno de los procesos más mediáticos del país. Asimismo, tampoco se comprobó su responsabilidad en los hechos relacionados con Eurídice Cortés, alias Diana.

Alias ‘Víctor’

En este proceso, se expone que el exabogado del expresidente Uribe, Diego Cadena le ofreció 200 millones de pesos y una asesoría jurídica al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, en 2017 en la cárcel de Palmira, Valle del Cauca.

Esto, con el supuesto objetivo de que suscribiera una carta con testimonios favorables para Álvaro Uribe y en contra de Iván Cepeda.

“Carlos Enrique Vélez accedió a vender su testimonio. Se fijó un valor de 200 millones de pesos. Se cumplió con la entrega de dos cartas a la Corte Suprema de Justicia (…) En el caso probado por la Fiscalía General solamente se le pagaron $ 36 millones, faltándole lógicamente 133 millones de pesos. Eso le generó molestia y por eso ya empezaron las solicitudes más fuertes”, señala la acusación.

Frente a este punto, el Tribunal estableció que las pruebas tomadas en cuenta por el juzgado no acreditaron el dolo exigido para calificar a Uribe como determinador de un delito, pues según lo analizado por la Sala, Vélez Ramírez nunca mencionó a Álvaro Uribe Vélez como responsable de los pagos recibidos ni como autor de las instrucciones.

“No se acreditó que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal. La sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez y lo absuelve por el delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez”, indicó el magistrado Merchán.

Alias ‘Diana’

Por su parte, en el caso de alias “Diana”, se había declarado que el abogado Diego Cadena le dio $2’000.000 para que fuera a declarar en la Corte Suprema en Bogotá.

El dinero, según relató, fue entregado a través de una persona en Manizales y sería para pagar los viáticos de su traslado, y no para influir en su testimonio.

“No me lo dio para cambiar el testimonio ni nada, me lo dio para pagar unos boletos. Yo no me vine en avión, me vine por tierra, y la otra parte me la quedé. Nunca lo puse en conocimiento porque no era plata para comprar mi testimonio ni cambiar mi versión ni nada de eso”, dijo.

No obstante, para el Tribunal, la literalidad de la conversación no vincula a los viáticos con contraprestación por grabación identifica al supuesto instigador, por lo que el nexo de determinación permanece indemostrado.

Según el magistrado Merchán, la participación de Uribe como determinador se construye sobre fragmentos de interceptaciones donde terceros aluden a dinero y búsqueda de testigos sin prueba de ofrecimientos para mentir o callar la verdad.

En ese sentido, no se acreditan los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal de soborno en actuación penal, por lo que se revoca la condena respecto de Eurídice Cortés Velasco, alias Diana, en el evento así conocido y titulado.

Juan Guillermo Monsalve, el testigo ‘estrella’

También se declaró inocente al expresidente por soborno en la actuación penal en el episodio del exparamilitar, Juan Guillermo Monsalve, el considerado testigo ‘estrella’ de la Fiscalía.

El Tribunal consideró que el testimonio de Monsalve no fue verificado por parte de la Fiscalía y señaló que la juez Sandra Heredia se equivocó “la falladora se equivocó”.

“Los hechos probados no alcanzan la identidad necesaria para configurar el delito de soborno en la actuación penal”, añadió el magistrado Manuel Merchán.

¿Por qué Monsalve era un testigo clave en el caso Uribe?

Desde 2011, Monsalve ha acusado a Uribe de haber promovido la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), señalando, como se mencionó anteriormente, que dicha estructura paramilitar se habría conformado en la finca ‘Guacharacas’, propiedad de la familia Uribe Vélez, en los años noventa.

Estas denuncias fueron retomadas por el senador Iván Cepeda, lo que derivó en una investigación de la Corte Suprema contra el expresidente por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

Adicionalmente, Monsalve aseguró que fue presionado para retractarse por emisarios de Uribe, entre ellos el abogado Diego Cadena, quien presuntamente habría ofrecido beneficios judiciales a cambio de cambiar su versión.

Una de las visitas de Cadena fue grabada con un reloj espía, aunque luego se cuestionó la autenticidad del registro. A pesar de su prontuario delictivo y de las contradicciones en sus declaraciones, Monsalve se mantuvo como testigo clave en el proceso.

Asimismo, la defensa de Uribe ha insistido en que se trata de un montaje para desprestigiarlo, mientras el caso continúa generando debate político y jurídico en Colombia. Fuente: Caracol Radio