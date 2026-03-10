Tribunal Superior Electoral entrega “Trofeo Superior a la Excelencia Mujer 2026”, por cuarto año consecutivo

Fuente externa

Santo Domingo. –El Tribunal Superior Electoral (TSE), a través de su División de Igualdad de Género, entregó el “Trofeo Superior a la Excelencia Mujer 2026”, como reconocimiento a la trayectoria, compromiso y aportes de mujeres que se distinguen por su desempeño y liderazgo.

En esta edición fueron nominadas 15 mujeres, a través de un proceso democrático y amplio, que permitió valorar sus méritos, aportes y desempeño dentro de la institución.

La galardonada fue la señora Luz del Carmen Gómez Núñez, directora administrativa del tribunal, quien recibió la distinción en reconocimiento a su dedicación, responsabilidad y contribución al fortalecimiento institucional desde las funciones que desempeña.

La magistrada Lenis Rosángela García, jueza titular del TSE, coordinadora de la División de Igualdad de Género, destacó el significado de esta iniciativa, señalando que la actividad constituye un espacio para reconocer el esfuerzo y la contribución de las mujeres en distintos ámbitos.

Dijo que ese reconocimiento busca motivar a las mujeres a continuar desarrollando su potencial y aportando al crecimiento de las instituciones y de la sociedad. “Que este reconocimiento sea también un recordatorio de que su trabajo importa, que su voz es necesaria y que su liderazgo sigue abriendo caminos”.

Como parte del programa, la periodista Elianta Quintero ofreció el conversatorio titulado “El poder de ser mujer”, en la que compartió un inspirador mensaje sobre liderazgo, la resiliencia y el impacto que pueden generar las mujeres cuando creen en su potencial y trabajan con determinación por sus metas.

El acto estuvo encabezado por el juez presidente del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo; los jueces titulares, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias, Lenis Rosángela García; el juez suplente, Víctor Rafael Menieur, así como directores, encargados y colaboradores de la institución.

Al finalizar la actividad, el Coro de Voces del TSE ofreció una presentación especial, resaltando el espíritu de celebración y reconocimiento a la mujer.