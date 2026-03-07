Trump anuncia nueva «coalición militar» para erradicar los cárteles

RT.-Donald Trump ha anunciado este sábado la formación de una nueva coalición militar para «erradicar los cárteles» en el hemisferio occidental. De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, 17 países ya se han unido formalmente a la alianza.

«El núcleo de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar la fuerza militar letal para destruir de una vez por todas los siniestros cárteles y las redes terroristas», declaró el mandatario, prometiendo asestar un duro golpe contra el crimen.

La iniciativa militar se denominará ‘Coalición de las Américas contra los Cárteles’ y contará con la participación de los países latinoamericanos.

Trump sobre los cárteles: «Usaremos misiles, van directo a la sala de su casa»

«Al igual que formamos una coalición para erradicar al Estado Islámico en Oriente Medio, ahora debemos hacer lo mismo para erradicar los cárteles en nuestro país», aseveró Trump.

«Usaremos misiles, si quieren que usemos misiles. Son extremadamente precisos. ¡Pum, directo al salón! Eso será el fin de ese miembro del cártel», agregó.

En este sentido, Trump afirmó que algunos líderes latinoamericanos están en peligro, refiriéndose a los cárteles y la delincuencia en la región.

«Algunos de ustedes están en peligro. Quiero decir, realmente están en peligro. Es difícil de creer. Pero estamos trabajando con ustedes para hacer lo que sea necesario», declaró.