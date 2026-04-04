Trump: Quedan «48 horas antes de que el infierno se apodere» de Irán

RT.-Donald Trump advirtió este sábado a Irán de que le quedan solo 48 horas para llegar a un acuerdo con EE.UU. o para abrir el estrecho de Ormuz, amenazando a la nación persa con que «el infierno se apodere» de ella.

«¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!», escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Irán derriba un segundo F-35 estadounidense en su territorio Previamente, Trump aseveró que EE.UU. dejará de atacar centrales energéticas de Irán durante 10 días. «Pospongo el plazo para la destrucción de las plantas energéticas 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20:00 horas, hora de la costa este», escribió en Truth Social.

Agresión a Irán

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

Como represalia por los ataques, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.