TSE aplaza audiencia sobre impugnación plenos del Partido Fuerza Del Pueblo

Santo Domingo. -El Tribunal Superior Electoral (TSE) aplazó la audiencia concerniente al expediente núm. TSE-01-0004-2026, para una comunicación recíproca de documentos entre las partes.

El Tribunal, integrado por la magistrada Lourdes Teresa Salazar, suplente del presidente, magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo; así como los jueces titulares Pedro Pablo Yermenos Forastieri; Fernando Fernández Cruz; Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García, fijó la próxima audiencia para el jueves 12 de marzo del año que discurre.

El proceso jurisdiccional persigue que el tribunal declare la inexistencia de los plenos celebrados de manera incidental y sucesiva los días 29 de enero y 8 de febrero del presente año. De forma subsidiaria, se plantea una impugnación y un recurso de nulidad contra dichos plenos electorales, solicitando que ambos sean anulados.

Asimismo, la parte demandante presentó una solicitud de medida cautelar anticipada y conjunta, por la cual pretende evitar que la Dirección Ejecutiva Municipal de Santo Domingo Norte, a través de los dirigentes electos en esos plenos asuman sus funciones, o convoquen y celebren asambleas ordinarias o extraordinarias.

También solicitan que se declare nulo cualquier acto o actividad que dicha dirección municipal realice de manera anticipada, hasta tanto el TSE conozca la demanda y otras impugnaciones depositadas ante el Partido Fuerza del Pueblo.

En este proceso figuran como demandantes los señores Diderot Mateo Brito; Virgilio Solano; Danilo Santana; Rosmeris Ana Bello Ramírez y Juana de los Santos Hernández.

La parte demandada es la Comisión Especial de Reservas y Consenso del Partido Fuerza del Pueblo; la Comisión Nacional Electoral; así como la Secretaría de Organización y la Comisión Electoral Municipal de esa organización política.