TSE archiva recurso contra Fuerza del Pueblo y aplaza audiencias sobre casos de Justicia Social y PLD

Fuente externa

Santo Domingo. El Tribunal Superior Electoral (TSE) dispuso el archivo provisional del expediente TSE-01-0003-2026, correspondiente al recurso de impugnación interpuesto por los señores Daniel Martínez Tejada; María Rita Medina; Luis Ney Restituyo Minaya; Ysmael Tejada y Arelia del Carmen Estévez Cruz contra el Partido Fuerza del Pueblo (FP).

La decisión fue adoptada a solicitud de la parte impugnada, luego de que la parte demandante no compareciera a la audiencia. El tribunal estableció que el expediente quedará archivado de manera provisional, hasta que los demandantes fijen nueva audiencia y notifiquen el acto introductorio de la demanda.

De otro lado, el tribunal aplazó para el martes 17 del presente mes el conocimiento de una acción de amparo de acceso a la información pública, interpuesta por el señor Rubén Darío Rodríguez Beato contra el Partido Justicia Social (JS).

La acción se fundamenta en alegados silencio administrativo y negativa tácita, relacionados con la transparencia en el manejo de fondos públicos y el presunto desconocimiento de los estatutos de esa organización política.

El expediente, identificado con el número TSE-05-0002-2026, fue incoado por Rodríguez Beato en su alegada calidad de miembro fundador; delegado nacional ante la Asamblea Constitutiva; miembro de la Dirección Nacional y del Foro Nacional de Dirigentes del Partido Justicia Social.

Como parte accionada figura el Partido Justicia Social (JS), representado por su presidente, el señor Julio César Valentín.

El aplazamiento fue dispuesto por los jueces Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente del tribunal; Pedro Pablo Yermenos Forastieri; Fernando Fernández Cruz; Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García Guzmán, con el propósito de que comparezca a la próxima audiencia el abogado titular representante de la parte accionada.

Por otra parte, el tribunal aplazó para el viernes 10 de abril el conocimiento de una demanda en nulidad del proceso de elección de la titular de la Secretaría de Educación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para una comunicación recíproca de documentos. En el mismo proceso quedó sobreseída la decisión sobre la solicitud formulada por la interviniente forzosa, señora Miguelina Matilde Acosta Torres, relativa a la comparecencia personal de las partes para ser decidida con posterioridad al agotamiento de la comunicación de documentos.

En esta acción, correspondiente al expediente TSE-01-0033-2025, el señor Paulino Pérez Ortiz demanda al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).