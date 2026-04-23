TSE capacita a más de un centenar de abogados en Moca sobre rectificación de actas del Estado Civil

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Santo Domingo. – Más de un centenar de abogados, estudiantes de Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y representantes comunitarios participaron en el taller sobre procedimiento en las rectificaciones de actas del Estado Civil realizado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

La jornada tuvo como objetivo dotar a los participantes de los conocimientos necesarios en esta materia, tomando en cuenta la evolución y el avance legislativo desde la derogada Ley No. 659 del 17 de julio de 1944 sobre Actos del Estado Civil, hasta la vigente Ley 4-23 Orgánica de Actos del Estado Civil, promulgada el 18 de enero de 2023, así como el Reglamento de Rectificación de Actas del Estado Civil aprobado por el Pleno del Tribunal Superior Electoral.

El taller estuvo dirigido a estudiantes de Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), abogados y representantes de la Asociación de Juntas de Vecinos de Moca, quienes recibieron orientación sobre los procedimientos y disposiciones legales vigentes en materia de rectificación de actas.

Durante la actividad, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo destacó la importancia de este tipo de iniciativas formativas para garantizar que abogados, estudiantes y líderes comunitarios conozcan los cambios introducidos por la nueva legislación y puedan orientar adecuadamente a la población sobre los procedimientos vinculados al Estado Civil.

La capacitación fue coordinada por el Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia (CICJED) de esta Alta Corte.

Durante la jornada se explicó el origen y evolución del registro civil, el registro civil dominicano, la automatización del registro civil dominicano, los actos y actas del Estado Civil, los tipos de actas, la corrección administrativa y la rectificación jurisdiccional.

Las derogadas Ley 659, y la Ley 29-11; la acción de inconstitucionalidad sobre la competencia del TSE en rectificación de actas del Estado Civil acorde a la Ley 4-23; los errores comunes en las actas, así como la duplicidad de actas y de cédulas.