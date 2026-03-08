Fuente External

Santo Domingo. -El Tribunal Superior Electoral (TSE) inició el Proceso de Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI TSE 2027-2030) para lo que capacitan a directores y encargados, con el objetivo de sensibilizar sobre el proceso de planificación estratégica, su metodología y herramientas de formulación, como punto de partida para la elaboración del Plan Estratégico Institucional.

En la jornada que participaron los jueces Lourdes Teresa Salazar, suplentes del presidente del Tribunal Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo; directores y encargados de las diferentes dependencias se resaltó que la planificación estratégica constituye una herramienta clave de gestión que apoya la toma de decisiones institucionales, permitiendo definir con claridad el quehacer actual y el camino a seguir frente a los cambios y demandas del entorno, a fin de garantizar mayor eficiencia, eficacia y calidad en los servicios que ofrece la institución.

Se explicó que esta herramienta asegura la coherencia entre la misión institucional y las acciones diarias, permite anticipar riesgos y desafíos, fortalece el cumplimiento de los objetivos estratégicos y contribuye al afianzamiento de la confianza ciudadana.

La asesora en Planificación y Desarrollo para la Aplicación del Sistema de Gestión de Calidad, de CCURY Consulting, ingeniera Camila Cury, resaltó que la planificación estratégica eleva la calidad de las decisiones, organiza la gestión con un propósito definido, desalienta estructuras aisladas, impulsa esquemas de trabajo más flexibles, facilita la evaluación del desempeño institucional, establece desafíos motivadores y reduce la arbitrariedad en la toma de decisiones.

Abordó también, la interacción entre el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Planificación, destacando que ambos convergen en el análisis del contexto institucional, la identificación de los grupos de interés y la definición de prioridades estratégicas. Se puntualizó que los objetivos de calidad deben estar alineados con los objetivos estratégicos institucionales y que la gestión de riesgos y oportunidades alimenta tanto la estrategia como la mejora continua del SGC, en el proceso de implementación conforme a la norma ISO 9001:2015.

El proceso de formulación del PEI TSE 2027-2030 tendrá una duración estimada de 13 semanas y se desarrollará de manera paralela a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Para su construcción se ha contemplado una metodología de trabajo colaborativa que incluye la conformación de grupos dirigidos para la construcción y validación de insumos, la realización de talleres para el análisis y definición de lineamientos estratégicos y un taller final destinado a consolidar y validar todos los elementos que integrarán el plan.

Durante la capacitación se presentaron herramientas de análisis estratégico como el PESTEL, que permite identificar factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que influyen en la institución, anticipando riesgos y detectando oportunidades, así como el análisis FODA, orientado a evaluar fortalezas y debilidades internas, junto a oportunidades y amenazas externas, con el propósito de apoyar la formulación de objetivos y estrategias.

De igual manera, se ofrecieron orientaciones para la revisión y eventual reformulación de la misión institucional, entendida como la razón de ser de la organización, recomendando que sea redactada en tiempo presente, con una extensión no mayor de 150 palabras y contemplando sus elementos esenciales y valores. También se abordaron los conceptos de visión, como el destino al que se aspira llegar, y valores, definidos como los principios que orientan el comportamiento institucional.

En el contexto del fortalecimiento institucional, se presentó la propuesta de Política de Calidad, mediante la cual la Alta Dirección asume el compromiso de establecer, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma ISO 9001:2015, garantizando decisiones oportunas, imparciales y fundamentadas en derecho; el cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables; la mejora continua del sistema; el fortalecimiento del talento humano; la optimización de los procesos y la modernización tecnológica.

Finalmente, se explicó que los ejes estratégicos representan los grandes temas prioritarios sobre los que la institución enfocará sus esfuerzos en el período 2027-2030, mientras que los objetivos estratégicos constituyen las metas de alto nivel que permitirán materializar la misión y visión institucional. Se destacó, además, que el Plan Estratégico Institucional no se queda en el papel, sino que se ejecuta a través del Plan Operativo Anual (POA), instrumento de corto plazo que define las actividades concretas de cada área conforme a los recursos disponibles y alineadas con la planificación de mediano y largo plazo.