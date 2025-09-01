Fuente Externa

Por este medio les invitamos a este medio de comunicación a cubrir las audiencias públicas, a celebrarse este MARTES, 02 de septiembre de 2025, a partir de las 09:00 de la mañana, adjunto ver rol de audiencia.

Se conocerán las audiencias, correspondientes a los Expediente Núm. 01- 0020-2025, «Referimiento de hora a hora por extrema urgencia en suspensión provisional de las resoluciones S/N, de fechas 5 de agosto del

año 2025 y 5 de julio del año 2025, dictadas por el Tribunal Nacional Disciplinario del Partido Fuerza del Pueblo».

Expediente Núm. 05-0008-2025, «Acción Constitucional de Amparo contra los efectos particulares de la resolución no. 001-08-2025, de fecha 20 de agosto del año 2025, dictada por la Comisión Especial designada por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en atribuciones de Comisión Nacional Electoral para la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior Electoral no. TSE/0005/2025».

Además, pueden sintonizar el desarrollo de la audiencia en tiempo real transmitidas a través de nuestro canal de:

https://www.youtube.com/channel/UCOYhuM32QvcoZOo1LlDqdWQ/ videos

Cualquier información adicional no duden en solicitarla.