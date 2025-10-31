UASD celebra 50 años de la primera promoción de egresados de Estadística

Fuente externa

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) y su Escuela de Estadística, celebró el 50 aniversario de la primera promoción de egresados de la carrera de Estadística, correspondiente al período académico 1975–1976.

El acto se llevó a cabo este jueves en el paraninfo Ricardo Michel, en el marco de la conmemoración del 487 aniversario de la fundación de la Primada de América.

La actividad estuvo encabezada por el decano de la facultad, maestro Antonio Ciriaco Cruz, quien durante sus palabras destacó la trascendencia histórica de esta cohorte pionera en la formación estadística del país.

“Ustedes han hecho historia. Han sido los pioneros en esta disciplina, forjando nuevas generaciones y haciendo buena estadística”, afirmó.

Ciriaco subrayó que detrás de una buena estadística que contribuye a la toma de decisiones informadas a nivel nacional, siempre existe un equipo formado con rigor y compromiso. “Ahí ustedes han puesto su granito de arena”, agregó.

De su lado, el director de la Escuela de Estadística, maestro Guarionex Gómez, resaltó que esta celebración honra a quienes cimentaron las bases de esta disciplina científica en la República Dominicana.

“Hace cincuenta años, decidieron apostar por una disciplina emergente. Hoy vemos su impacto en la ciencia, la gestión pública y la toma de decisiones basada en datos”, expresó.

Destacó que el legado de esta promoción “ha mantenido encendida la antorcha del saber estadístico con rigor, ética y compromiso social durante cinco décadas”, reafirmando el compromiso institucional con la excelencia académica y la formación de profesionales con vocación de servicio.

En representación de los egresados, Pablo Julio Tactuk Pineda compartió su emoción al reencontrarse con sus compañeros medio siglo después, resaltando el orgullo de haber servido al país desde la estadística.

“La Estadística ha sido nuestra herramienta para contribuir al desarrollo del país y servir a la sociedad con rigor y compromiso”, enfatizó.

Tactuk destacó el valor humano y académico del encuentro, señalando que esta conmemoración permite “honrar a quienes sembraron conocimiento con entrega y pasión” y renovar el compromiso de seguir aportando con integridad y excelencia profesional.

El programa incluyó la entrega de certificados conmemorativos, la proyección de fotografías históricas y un homenaje a profesores y compañeros fallecidos.

En la ceremonia estuvieron presentes, además, el director de la Escuela de Economía, maestro Ramón Nicolás Jiménez; el maestro Héctor Cuevas, profesor de la promoción, así como autoridades universitarias, docentes, estudiantes y los miembros de la histórica cohorte, junto a sus familiares.